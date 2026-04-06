مسقط: تماشيًا مع التزامه بتمكين الكفاءات والقيادات العمانية، وتعزيز التقدم المستمر في قطاع الصيرفة الإسلامية، أعلن بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، تعيين الفاضل طارق بن عتيق بن عبدالمعيد رئيساً تنفيذيا بالوكالة للبنك. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية رؤية البنك المستقبلية ونهجه في تعزيز استمرارية القيادة، كما تؤكد فاعلية خطط التعاقب الوظيفي المعتمدة لديه، بما يضمن استقرار المؤسسة واستمرارية أعمالها، ويدعم تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لكافة أصحاب المصلحة.

ويمتلك الفاضل طارق عتيق خبرة مصرفية عملية تزيد عن 25 عاماً، مع سجل حافل بالنجاحات في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبطاقات، والصيرفة الرقمية. ويحظى بتقدير واسع لريادته في قيادة برامج التحول الكبرى وتقديم حلول رقمية مبتكرة ساهمت في تعزيز الأداء التشغيلي والارتقاء بتجربة الزبائن، حيث كان له دور أساسي في دفع مبادرات وطنية ورائدة على مستوى الصناعة، منها تطوير أول بوابة للتجارة الإلكترونية في السلطنة وتنفيذ منصات رقمية متقدمة. وقد أسهمت قيادته بشكل مستمر في نمو الأعمال، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز اعتماد حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع تطورات السوق.

وفي هذا السياق، قال الفاضل/ طارق بن عتيق بن عبدالمعيد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة على ثقتهم، ويشرفني تولي مهام هذا المنصب في هذه المرحلة المهمة من مسيرة البنك، التي يواصل خلالها ترسيخ مكانته كمؤسسة موثوقة في قطاع الصيرفة الإسلامية. وأتطلع إلى البناء على ما تحقق من إنجازات، والمضي قدمًا في تعزيز الابتكار، وتقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي تطلعات عملائنا وتواكب تطورات السوق. كما سنواصل التركيز على الارتقاء بتجربة العملاء، وتمكين مواردنا البشرية، وتحقيق نمو مستدام يسهم في خلق قيمة مضافة لكافة أصحاب المصلحة."

الجدير بالذكر بأن الفاضل طارق بن عتيق حاصل درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في قيادة التحول الرقمي من المدرسة العليا للدراسات التجارية باريس. كما أكمل عددًا من البرامج التنفيذية في مؤسسات عالمية مرموقة مثل جامعة هارفارد للأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية) وإنسياد (فرنسا) وغيرها من الشهادات المهنية ذات الصلة من مؤسسات مرموقة عالميا، مما عزز من قدراته الاستراتيجية والقيادية.

ومع انطلاق بنك نزوى في هذا الفصل الجديد تحت قيادة الفاضل طارق بن عتيق، يظل البنك مركزًا على تقديم حلول مصرفية إسلامية مبتكرة، وتعزيز التميز التشغيلي، والمساهمة في التطوير المستمر وتقوية منظومة القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عُمان.

