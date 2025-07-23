مسقط: تأكيدًا على التزامه الراسخ بتطوير ودعم وتمكين الكفاءات العمانية وفق رؤية عمان 2040، أعلن بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، عن ترقية اثنين من كوادره الوطنية، تعزيزاً لمكانته كجهة رائدة في دعم التطوير المهني في قطاع الصيرفة الإسلامية. حيث تم ترقية كل من الفاضل سيف بن عبد الله الرواحي لمنصب نائب مدير عام المعاملات المصرفية للشركات، فيما تم ترقية الفاضل صبري بلحاف لمنصب مساعد مدير عام المعاملات المصرفية للشركات المتوسطة.

وعلى مدي مسيرة مهنية تجاوزت ثلاثة عقود، قدّم الفاضل سيف بن عبد الله الرواحي دورًا محوريًا في قيادة مبادرات تحويلية في مجالات استراتيجية شملت الخدمات المصرفية الاستثمارية، والخزانة، والمؤسسات المالية، وتمويل المشاريع، وأسواق رأس المال. ومنذ انضمامه إلى بنك نزوى عام 2014، كان أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو وتعزيز التوجهات الاستراتيجية للبنك. وقد أسهمت رؤيته القيادية في نجاح العديد من المشاريع ذات الأثر البالغ، ما أهّله لعضوية عدد من اللجان الإدارية المهمة، بما في ذلك لجنة الأصول والخصوم (ALCO) ولجنة الائتمان والاستثمار (CIC). وتجسّد مسيرته المهنية التزامًا راسخًا بالقيادة التقدمية، مدعومًا بإيمان عميق بمبادئ الصيرفة الإسلامية وقيم بنك نزوى الراسخة في التميز والتمكين.

وبخبرة مهنية تمتد لأكثر من ثمانية عشر عامًا، رسّخ الفاضل صبري بلحاف مكانته كواحد من الكفاءات الوطنية البارزة في مجال الخدمات المصرفية للشركات. ومن خلال دوره في بنك نزوى، قاد فريقًا متميزًا من مديري العلاقات بكفاءة عالية، وأشرف على محفظة استثمارية متنوعة، وأسهم بدور فاعل في لجنة الائتمان الداخلية للخدمات المصرفية للشركات. وتشمل خبراته الواسعة مجالات استراتيجية عدة، منها تقييم مخاطر الائتمان، والتمويل المشترك، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبيعات الخزينة، والتمويل التجاري. ولا تعكس ترقيته إلى منصبه الجديد كفاءته القيادية ورؤيته المهنية المتقدمة فحسب، بل تؤكد أيضًا التزامه الراسخ بدعم توجهات بنك نزوى في ترسيخ مكانته في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، وتعزيز نهجه المبني على التميز والتمكين.

وحول هذه المناسبة أعرب الفاضل سيف بن عبد الله الرواحي عن فخره بالتعيين، قائلاً: " فخور بثقة مجلس الإدارة وبجهدهم الدائم في تعزيز إمكانيات أعضاء الإدارة التنفيذية ومنذ انضمامي إلى بنك نزوى في عام 2014، كانت رحلتي المهنية مليئة بالجهود الدؤوبة والإنجازات الجماعية، ويشرفني أن أتولى اليوم منصب نائب المدير العام للمعاملات المصرفية للشركات. إن هذه الترقية تعكس التزام البنك المتواصل بتمكين الكفاءات الوطنية وتقدير الطاقات التي تساهم في دفع مسيرة التقدم. فهذه الخطوات الاستراتيجية لا تحتفي بالإنجازات الفردية فحسب، بل تجسد رؤيتنا الجماعية لمستقبل يقوم على الابتكار والنمو المستدام. أبدأ هذا الفصل الجديد بثقة عالية ومسؤولية كبيرة، مستندًا إلى إرث راسخ من الإنجاز، وماضٍ قدمًا في دعم تطلعات بنك نزوى وتحقيق أهدافه الاستراتيجية".

وفي هذا السياق، قال الفاضل صبري بلحاف: " سعيدٌ بهذه الترقية الهامة في مسيرتي المهنية، و على الثقة الكبيرة التي منحني إياها بنك نزوى ستكون هذه الترقية بلا شك حافِزًا لبذل المزيد من الجهود لتعزيز سمعة المؤسسة و الأخذ بها نحو مستويات جديدة من الابتكار و التميّز. لقد منحتني تجربتي مع بنك نزوى خبرات ورؤى قيمة، وأتطلع الآن إلى توظيفها لقيادة فريقنا نحو تحقيق النمو والتميز ".

وتجسّد هذه الترقيات التزام بنك نزوى الراسخ برعاية الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة التميّز والابتكار. ومن خلال الاستثمار الاستراتيجي في رأس ماله البشري، يواصل البنك تعزيز مكانته كمؤسسة رائدة ، وتلعب دورًا محوريًا في تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان.

ويواصل بنك نزوى مسيرة نموه المستدام، مستندًا إلى خبرات وكفاءات موظفيه المتفانين الذين يشكلون الركيزة الأساسية لقوته المؤسسية. ويؤكد البنك التزامه الراسخ بتمكين الكفاءات العُمانية، وتفعيل إمكاناتها الكاملة، وجعلها في صميم عملية صنع القرار الاستراتيجي – ضمن رؤية طموحة تُسهم في دعم مسيرة التقدم الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

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