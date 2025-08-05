مسقط: تأكيدًا على التزامه بتوفير خدمات مصرفية تلبي تطلعات العملاء، أعلن بنك نزوى – البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان – عن إطلاق حلول تمويلية بمعدلات ربح تنافسية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويشمل العرض مجموعة من المنتجات التمويلية، منها تمويل السيارات، والتمويل الشخصي، والتمويل المنزلي، وذلك في إطار نهج البنك الراسخ في تقديم منتجات وخدمات تمويلية تدعم الأهداف المالية لعملائه.

وفي تعليقه، قال الفاضل محمد الغساني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك نزوى : " نحرص في بنك نزوى على تقديم حلول تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمعدلات ربح تنافسية، لتلبية مختلف الاحتياجات المالية لعملائنا. ومن خلال مراجعة معدلات الأرباح بشكل دوري، لا يواكب البنك ديناميكيات السوق المتغيرة فحسب، بل يجسد أيضًا التزامه الراسخ بتقديم حلول مالية هادفة وذات قيمة، تُمكّن العملاء من تحقيق طموحاتهم المالية".

وأضاف: "في الوقت نفسه، نواصل تعزيز قيمة عروضنا لأصحاب المشاريع من خلال حلول تمويل تجارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونقدّم معدلات ربح تنافسية لتمويل السلع، والسيارات، والعقارات، دعمًا للشركات ومساندة لها في توسيع نطاق أعمالها."

انطلاقًا من التزامه بتقديم حلول تمويلية تناسب مختلف الاحتياجات، يقدّم بنك نزوى معدلات ربح تنافسية تبدأ من %3.49 ضمن محفظة تمويل الأفراد، والتي تشمل تمويل السيارات، والمنازل، والتمويل الشخصي. وفي إطار تمويل السيارات، يمكن للعملاء الاستفادة من هذا المعدل التفضيلي لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، في الوقت الذي يوفر مرونة للتخطيط المالي. أما في مجال تمويل العقار، فيوفّر البنك حلولًا شاملة تغطي شراء العقارات الجاهزة، وشراء الأراضي، والبناء، وعمليات الاستحواذ، ضمن إطار تمويلي تدريجي بشروط سداد مرنة. كما صُممت حلول التمويل الشخصي لتواكب متطلبات الحياة اليومية وتوفّر السيولة اللازمة، من خلال فترات سداد مرنة ومزايا تتماشى مع تطلعات العملاء المالية.

وعلى الصعيد التجاري، يواصل بنك نزوى تعزيز دعمـه لقطاع الأعمال عبر توفير خيارات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبأسعار تنافسية وذلك عبر التمويل التجاري للأفراد دون الحاجة للسجل التجاري والذي يشمل تمويل السلع التجارية، وتمويل السيارات، وتمويل العقارات التجارية. ويأتي ذلك تأكيدًا على التزام البنك بتمكين روّاد الأعمال والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.

وباعتباره المؤسسة المالية الإسلامية الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، يواصل بنك نزوى تقديم حلول مالية شفافة ومتوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعكس هذا الالتزام الراسخ ثقة العملاء بالبنك، إذ يوفّر لهم خيارات مالية لا تلبي احتياجاتهم الاقتصادية فحسب، بل تنسجم أيضًا مع قيمهم ومبادئهم الدينية. وهو ما يعزز من قدرة العملاء على اتخاذ قرارات مالية واعية وآمنة ضمن إطار شرعي موثوق.

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