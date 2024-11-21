تسجيل فائض اكتتاب بحوالي 1.8 مرة وإقبال واسع من المؤسسات المالية من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا

دبي: وقع بنك مصر ش.م.م ("البنك" أو "المقترِض") صفقة تسهيل قرض مشترك ممتاز غير مضمون لأجل ("التسهيل") بقيمة مليار دولار أمريكي، وبتنسيق مشترك من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك المشرق ("المنسّقان المشتركان") الذين اضطلعا أيضاً بدور المنظمين الرئيسيين المفوضين الأوليين ومديري الاكتتاب للتمويل.

حظيت صفقة التمويل لأجل عامين، مع خيار تمديدٍ إضافي لمدة 12 شهراً، باهتمامٍ كبير من المؤسسات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وسط بيئة اقتصادية كلية في طور التعافي ولكنها لا تزال تواجه تحديات في مصر. وسيتم استخدام مبلغ القرض لتمويل العمليات العامة لبنك مصر وإعادة تمويل تسهيلاته الحالية.

ونظراً للإطار الزمني الضيق الذي طلبه بنك مصر لإتمام الصفقة، لعب المنسقون المشتركون دوراً محورياً في توجيه البنك خلال عملية تسعير وهيكلة وإطلاق الصفقة، مما أدى إلى إنجازها ضمن الإطار الزمني المطلوب مع تحقيق فائض اكتتاب بمقدار 1.8 مرة. وشهدت الصفقة مشاركة 18 مؤسسة مالية، حيث ساهمت بنوك الشرق الأوسط بنحو 72% من إجمالي السيولة، وتم الانتهاء منها بالكامل في غضون 40 يوماً.

وبهذه المناسبة، قال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: "نفخر بمساهمتنا في دعم بنك مصر في هذه الصفقة المهمة، والتي تعكس التزامنا بتوفير السيولة اللازمة ودعم الاحتياجات المالية للمؤسسات الكبرى في المنطقة. ويُشكّل فائض الاكتتاب في هذه الصفقة دليلاً ملموساً على الثقة الكبيرة بتعافي الاقتصاد المصري والمكانة القوية لبنك مصر في السوق المالية. إنّ هذه الصفقة لا تؤكد فقط على قدرة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال على هيكلة وقيادة التمويلات المشتركة المعقدة، وإنما تعكس أيضاً العلاقات القوية التي نجحنا في بنائها مع المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها."

وبدوره قال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: "يُسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الصفقة المهمة التي تؤكد التزامنا بتوفير حلول مالية مخصصة تدعم النمو الاقتصادي في المنطقة. ويؤكّد نجاح هذا التمويل المشترك على ثقة المؤسسات المالية العالمية بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو متمثلاً في التوجه الاستراتيجي لبنك مصر. ويفخر بنك المشرق بدوره المحوري في تسهيل هذا التعاون ودعم جهود بنك مصر لجمع السيولة والتمويلات التي يحتاجها ضمن الإطار الزمني الملائم."

البنوك المشاركة

المنظمون الرئيسيون المفوضون الأوليون ومديرو الاكتتاب والمنسّقون

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

بنك المشرق ش.م.ع

المنظمون الرئيسيون المفوضون الأوليون ومديرو الاكتتاب

بنك أبو ظبي التجاري ش.م.ع

البنك الأهلي الكويتي ش.م.ك.ع (فرع مركز دبي المالي العالمي)

المؤسسة العربية المصرفية (بنك إيه بي سي) ش.م.ب

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

بنك الخليج الدولي ش.م.ب

المنظمون الرئيسيون المفوضون ومديرو الاكتتاب

مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية

بنك الشارقة ش.م.ع

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع، فرع البحرين

بنك ستاندرد تشارترد (هونج كونج) المحدود

المنظمون الرئيسيون المفوضون

بنك الدوحة ش.م.ع.ق

بنك ستاندرد جنوب أفريقيا المحدود، فرع جزيرة مان

شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية

بنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع

المنظمون الرئيسيون

بنك البحرين والكويت ش.م.ب

كومرتس بنك أكتينجيسيلشافت

بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 30 سبتمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 956 مليار درهم (يعادل تقريباً 260 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,512 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، وما زالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بحيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. وباعتباره أحد أوائل البنوك الخاصة في المنطقة، تميزّ المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصّصة للعملاء الجُدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساندة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم عبر؛ "تحدَّ اليوم"، لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مسيرتهم، ومشاركتهم في مواجهة التحدّيات وتحقيق أهدافهم المالية، وإطلاق العنان لتطلّعاتهم نحو التميّز والنجاح.

ورغم الحضور القويّ للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، إلا أنّ المقرّ الرئيسي للمشرق وعملياته العالمية ما يزال في الشرق الأوسط، ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع أنماط حياتهم، فضلًا عن إتاحة الفرص أمامهم في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق العلامة التجارية المصرفية الأسرع نموًا في الشرق الأوسط وفقًا لتقرير Banking 500 rankings لعام 2024 من قبل شركة.

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