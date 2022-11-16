أعلن بنك لِشا ذ.م.م (عام) ("البنك") عن اتمام صفقة استثمار مشترك مع صندوق الاستثمار العالمي "سي في سي كابيتال بارتنرز" CVC Capital Partners، حيث قام البنك بالاستثمار من خلال شركة أنشأها لهذا الغرض بمبلغ وقدره 75 مليون يورو للاستحواذ على حصة غير مسيطرة (تبلغ أقل من 5٪) في رأس مال الشركة القابضة الجديدة لشركة الشاي العالمية "إيكاتيرا" Ekaterra.

ويمثل هذا الاستثمار إضافة قيّمة إلى محفظة الملكية الخاصة للبنك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يعكس قدرة البنك الى التوّصل إلى صفقات ناجحة في إطار الملكية الخاصة عبر الشراكة مع صندوق الاستثمار العالمي "سي في سي كابيتال بارتنرز" الرائد في مجال الاستثمار في الملكية الخاصة، وذلك كجزء من استراتيجية النمو للبنك على الصعيد الدولي.

تدير شركة إيكاتيرا محفظة كبيرة تضم 34 علامة تجارية بارزة، وقد أسّستها شركة يونيليفر في عام 2021 كشركة قائمة بذاتها. وفي نوفمبر 2021 تم إبرام اتفاقية جديدة لبيع الشركة إلى صندوق "سي في سي كابيتال بارتنرز"، حيث اكتملت عملية الاستحواذ في 1 يوليو 2022. تعمل الشركة في أكثر من 80 دولة، مع 11 مصنعاً للإنتاج في أربع قارات ومزارع شاي خاصة بها في ثلاث دول. وتملك الشركة مجموعة متنوعة من العلامات التجارية للِشاي ذائعة الصيت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ليبتون Lipton وبروك بوند Brooke Bond وبي جي تيبس PG tips وبوكا Pukka وتي تو T2 وتازو TAZO، حيث مضى على تشغيل العلامتين التجاريتين ليبتون وبروك بوند أكثر من 150 عاماً.

وفي هذا الإطار، صرّح رئيس مجلس إدارة بنك لِشا سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، قائلاً: "يسرّنا الدخول في هذه الشراكة مع صندوق "سي في سي كابيتال بارتنرز" من خلال الاستثمار في شركة إيكاتيرا الشهيرة. وتُعدّ هذه الصفقة بمثابة دليل واضح على خبرة بنك لِشا في مجال الاستثمار في مختلف الأسواق العالمية، فضلاً عن ريادته في توفير فرص استثمار مربحة لعملائه المحليين. نحن ندعم الدور الكبير الذي تلعبه إدارة الملكية الخاصة في البنك من أجل تحقيق زخم النمو في المستقبل، كما نقدر الجهود التي يبذلها العاملين في الإدارة من أجل توفير القدرة على الوصول إلى مجموعة من المنتجات المتميزة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي نأمل بأن تحقّق التطلعات الاستثمارية لعملائنا الكرام. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، نجحنا في تحقيق سجل حافل من منتجات الاستثمار في الملكية الخاصة والتخارج منها، ونتطلّع إلى استكشاف المزيد من الأسواق بهدف تنويع عروضنا وتوفير فرص الاستثمار الجذابة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى القدرة على تحقيق مكاسب كبيرة وعوائد إيجابية على الاستثمار".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك لِشا السيد عبد الرحمن توتونجي: "نجح فريق الملكية الخاصة في بنك لِشا في الدخول في صفقة هامة أخرى، حيث عقد شراكة بارزة مع صندوق الملكية الخاصة "سي في سي كابيتال بارتنرز" للاستثمار في شركة إيكاتيرا العالمية. تعد هذه الخطوة إنجازاً عظيماً للبنك، وأوّد ان أتقدم بالشكر الى فريق الملكية الخاصة لدينا على جهودهم المتواصلة لتعزيز محفظتنا المتنوعة، مما يؤهلنا للتعاون مع صناديق الملكية الخاصة عالية المستوى. ويبقى تركيزنا الرئيسي منصباً على تعزيز وتوسيع محفظة الملكية الخاصة للبنك من خلال صفقات نحرص على اختيارها بعناية في إطار التوجه المستقبلي والاستراتيجي للبنك نحو تحقيق إيرادات مستدامة. ونحن فخورون في المشاركة في هذا الاستثمار مع صندوق "سي في سي كابيتال بارتنرز" والذي يستهدف شركة إيكاتيرا التي تعتبر من أشهر الشركات عالمياً وأبرزها في هذا المجال. "

بنك لِشا ذ.م.م. (عامة) المعروف سابقاً باسم بنك قطر الأول، هو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE:QFBQ).

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