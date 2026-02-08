الدوحة، قطر- أعلن بنك لِشا ذ.م.م (شركة مساهمة عامة) ("بنك لِشا " أو "البنك") أن شركته التابعة في المملكة العربية السعودية، لِشا المالية، قد حصلت رسمياً على ترخيص "إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق" من هيئة السوق المالية في السعودية، وذلك بالإضافة إلى ترخيص تقديم المشورة الذي تم اكتسابه سابقاًً. ويُمكّن هذا الاعتماد لِشا المالية من العمل كشركة استثمارية مرخّصة بالكامل داخل المملكة، في خطوة تمثل محطة رئيسية ضمن خطط التوسع الإقليمي للمجموعة.

ويخوّل ترخيص "إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق" لیشا المالية ممارسة مجموعة متكاملة من الأنشطة الاستثمارية ضمن نطاق الترخيص المعتمد، مما يعزز موقعها كمؤسسة خاضعة للرقابة في السوق السعودي. كما يعكس هذا الاعتماد قوة معايير الحوكمة لدى الشركة، ومدى انسجامها مع القطاع المالي السعودي الذي يتسم بالديناميكية والتطور المستمر.

وبصفتها شركة مملوكة بالكامل الى بنك لِشا، المؤسسة الاستثمارية الرائدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطر والمُدرجة في بورصة قطر، ستشكل لِشا المالية منصة استراتيجية لتعزيز حضور المجموعة في السوق السعودي. وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية مجموعة لِشا الرامية إلى تعزيز تدفقات الاستثمار عبر الحدود، وتطوير التكامل المالي بين أكبر أسواق الخليج.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا "يمثل اعتماد هيئة السوق المالية السعودية محطة استراتيجية مهمة للمجموعة، ويعكس التزامنا طويل الأمد بالنمو الإقليمي وتطوير القطاع المالي".

وأضاف محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك لِشا: "دخول لِشا المالية إلى السوق السعودي يعزز حضورنا الإقليمي ويتيح لنا دعم المنظومة الاستثمارية المتنامية في المملكة بخبرات راسخة وقدرات موثوقة".

ومع الحصول على ترخيص "إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق"، ستبدأ لِشا المالية في توسيع عملياتها داخل المملكة، مع تعزيز تواصلها مع المستثمرين من فئة المؤسسات، ومكاتب العائلات، والجهات التنظيمية والمجتمع المالي في السعودية وقطر.

نبذة عن بنك لِشا:

يُعدّ بنك لِشا ذ.م.م (شركة مساهمة عامة) أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يحصل على ترخيص من هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA)، كما أنه كيان مُدرج في بورصة قطر (QSE:QBQ)

