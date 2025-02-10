مسقط، في إطار سعيه المتواصل لريادة القطاع المصرفي، كشف بنك عُمان العربي يوم الأحد 9 فبراير الجاري عن حزمة جديدة من الخدمات المصرفية الرقمية التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات والجهات الحكومية، وذلك خلال حفل خاص نظمه البنك تحت رعاية معالي سعيد بن محمد الصقري الموقر ، وزير الاقتصاد، وبحضور أكثر من 800 من عملاء البنك وكبار الشخصيات.

شملت الحزمة الجديدة، مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية التجارية المبتكرة و الفعالة في مجال المدفوعات الشاملة و إدارة الحسابات، التي تواكب التطورات العالمية، و تضمنت :

تطبيق الخدمات المصرفية التجارية عبر الهاتف النقال الذي يمكن العملاء من إدارة حساباتهم المصرفية و إجراء العمليات التجارية كالمدفوعات، والرواتب، والموافقة على العمليات، في أي وقت ومن أي مكان . حلول الدفع عبر تقنية "Host-to-Host" : وهو نظام ربط مباشر بين أنظمة العملاء ونظام المدفوعات بالبنك، ويتمتع بأحدث التطورات في هذا المجال، مما يوفر الوقت والجهد بشكل كبير وكذلك تكلفة العمليات المصرفية . نظام "SWIFTNet" العالمي: وهو نظام عالمي يقدم اتصال مبسط لنقل الرسائل والعمليات المالية من العميل إلى البنك بشكل آمن و سريع وعالي الكفاءة.

تتميز الخدمات الجديدة بدرجة عالية من الأمان وسهولة الاستخدام وتمنح مستخدميها تحكماً كاملاً في إدارة عملياتهم المالية بسهولة وكفاءة تامة، ويتوقع أن تساهم الخدمات الجديدة في تقليل الجهد التشغيلي للشركات والجهات الحكومية بشكل كبير، فضلاً عن الحد من الأخطاء البشرية وتسريع عمليات الدفع والتسويات المالية بدقة متناهية عبر توظيف أحدث التقنيات.

وفي حديثه عن رؤية بنك عُمان العربي لدوره في ابتكار أفضل الحلول المصرفية، تحدث الفاضل سليمان بن حمد الحارثي، الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: "في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم الصيرفة، يواصل بنك عُمان العربي جهوده الحثيثة في تبنّي أحدث التقنيات وتوطينها، واستكشاف أفضل الحلول الرقمية وتوظيفها، واضعًا نصب عينيه خدمة الوطن ودعم مسيرته التنموية، ليكون مثالا يحتذى به في التميز والريادة في القطاع المصرفي، ومن هذا المنطلق، حرصنا على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، بدءًا من المؤسسات متناهية الصغر، ومرورًا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل اللبنة الأساسية للاقتصاد الوطني وتعد جزءًا لا يتجزأ من الثروة الرئيسية في تقدم هذا البلد المعطاء، وصولًا إلى كبرى الشركات العامة والخاصة التي تساهم في دفع عجلة التنمية".

بدوره تحدث الفاضل سليمان بن علي الهنائي، المدير العام، ورئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية قائلاً: "صُممت الحلول الرقمية التجارية الجديدة في أعقاب دراسات مستفيضة قام بها فريق مجموعة الأعمال المصرفية التجارية لتحديد احتياجات العملاء من كافة القطاعات، والتحديات التي يواجهونها. ويأتي إطلاق هذه الحزمة الجديدة من الخدمات ليؤكد ريادتنا المستمرة في مجال الخدمات المصرفية التجارية الرقمية، حيث لا نكتفي بالمواكبة فحسب، بل نسعى دوماً لنكون في طليعة الابتكار، ونرفع سقف المعايير في تقديم هذه النوعية من الخدمات، وأن نكون المثال الذي يُحتذى به والمرجع الذي يُشار إليه، مؤمنين بأن امتلاك عملائنا لمثل هذه الأدوات ستمكنهم من اتخاذ قراراتهم بثقة وحصافة، ونجاحنا نحن في بنك عُمان العربي يأتي من خلال تقديم خدمات تواكب طموحات العميل وتدعم مسيرته في النمو والتوسع، فنحن لا نكتفي بأن نكون مجرد مزوِّدٍ للخدمات، بل أن نكون شريكًا في النجاح، وداعمًا في التقدُّم، ومحفزا للازدهار".

هذا ويُعرف بنك عُمان العربي بسعيه الحثيث لريادة قطاع الخدمات المصرفية من خلال الاستثمار المتواصل في أحدث التقنيات، إلى جانب بذل المزيد من الجهود للاستجابة لاحتياجات العملاء وتجاوز توقعاتهم. لمعرفة المزيد عن الخدمات والمنتجات التي يوفرها بنك عُمان العربي لعملائه من الأفراد والشركات، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للبنك : www.oman-arabbank.com

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