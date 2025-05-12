مسقط - في خطوة رائدة نحو تعزيز راحة الزبائن وسهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية المختلفة، أعلن بنك ظفار عن إطلاق مبادرته المبتكرة "الفرع المتنقل" وهو عبارة عن فرع مصرفي مُتنقل مُجهَّز بالكامل، ويُقدِّم الخدمات المالية والمصرفية مباشرة للزبائن أينما كانوا. وتعكس هذه الخدمة المرتكزة على احتياجات الزبائن التزامَ البنك بتوفير تجارب مصرفية شاملة، وشخصية، ومتقدمة تقنيًّا في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.

ويحمل فرع البنك المتنقل ألوان علامة بنك ظفار المميزة؛ وستجوب الولايات والمدن والقرى النائية على حد سواء، لتقريب المسافات بين الزبائن والخدمات المالية الأساسية. ويعد الفرع المصرفيّ المُتنقل قفزة نوعية في مجال تفاعل البنك مع الزبائن وتعزيز الشمول المالي.

وقد صُمم الفرع المتنقل خصيصًا لتيسير الوصول إلى القرى النائية، والأحياء المحرومة من الخدمات، والولايات والمدن ذات الكثافة العالية؛ بما يضمن استفادة الفئات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الفروع التقليدية أو العادية مثل: كبار السن، أو ذوي الإعاقة الحركية، أو الزبائن القاطنين في المناطق البعيدة من الخدمات المصرفية التي تتم وجهًا لوجه. وسيتمكن الزبائن داخل هذا الفرع المتنقل من تنفيذ مجموعة واسعة من المعاملات؛ بما فيها: الإيداع، وفتح الحسابات، وتقديم طلبات القروض، والاستشارات المالية على يد موظفين مؤهلين من بنك ظفار لضمان تجربة مصرفية سلسة ومتكاملة.

ويتوفر في الفرع المتنقل أنظمة رقمية متقدمة تحاكي البنية التكنولوجية للفروع التقليدية الحديثة، بما في ذلك محطات رقمية مُؤمنة، وتقنيات "أعرف زبونك"، وتكامل مع منصات الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال؛ مما يُتيح إنجاز المعاملات في الوقت الفعلي. كما زُود الفرع المتنقل باتصال دائم بشبكة الإنترنت عبر تقنية الواي فاي واتصالات مشفرة، لضمان الوصول المباشر إلى بيانات الحسابات وسلاسة العمليات المصرفية.

وقد تم تصميم الفرع المتنقل بحيث تتناسب معايير الراحة والخصوصية، إذ تضم أجواءً ترحيبية مُكيَّفة، ومناطق جلوس، ومساحات مُخصَّصة للاستشارات الخاصة، التي تتيح للزبائن التفاعل مع موظفي البنك بكل سرية وأريحية. كما أنَّ الفرع المتنقل مُصمَّم بالكامل ليتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة؛ بما يُعزز التزام بنك ظفار بمبدأ الشمولية.

ومن خلال إيصال الخدمات المصرفية للبنك إلى الناس في كل مكان، لا يُوسِّع بنك ظفار نطاق خدماته فحسب، بل يعزز كذلك دوره كشريك مالي يتمحور حول خدمة المجتمع. كما تُجسد مبادرة "الفرع المتنقل" رؤية بنك ظفار الأشمل نحو بناء مجتمع أكثر تمكينًا ووعيًا ماليًّا؛ عبر الخدمات المصرفية المبتكرة والتواصل الفعّال على مستوى المجتمع. وتُعد هذه المبادرة مثالًا متجددًا على التزام البنك بتحويل إمكانية الوصول إلى فرصة متاحة لكل مواطن.