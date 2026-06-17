مسقط - أعلن بنك ظفار عن تعيينه وكيل التحصيل للاكتتاب العام الأولي للشركة العمانية الهندية للسماد (OMIFCO) الذي يُعد أحد أبرز الاكتتابات في سوق رأس المال العُماني خلال السنوات الأخيرة، مما يُساهم بدوره في تعزيز مكانة بنك ظفار كأحد البنوك في تسهيل معاملات سوق رأس المال في سلطنة عمان وذلك من خلال الجمع بين الانتشار الواسع في قطاع الأفراد والخدمات المصرفية الرقمية المتطورة.

ويتضمن الاكتتاب طرح 1,672,343,750 سهمًا للمستثمرين وذلك ضمن الاستراتيجية الأوسع لسلطنة عُمان لتعميق المشاركة في سوق رأس المال، وتوسيع فرص الاستثمار لكل من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، إذ تمتد فترة الاكتتاب للفئتين الأولى والثانية من 16 يونيو إلى 25 يونيو 2026.

ويبرز دور بنك ظفار في هذا الاكتتاب عبر توفير تجربة اكتتاب رقمية متكاملة، حيث يمكن للمستثمرين التقدم للاكتتاب مباشرة عبر تطبيق بنك ظفار للخدمات المصرفية للهاتف النقال، بما يُتيح مشاركة سريعة وآمنة ومريحة دون الحاجة لزيارة الفروع.

ولقد تم تصميم التطبيق لتبسيط عملية الاكتتاب بشكل شامل، حيث تتيح للزبائن إكمال طلبات الاكتتاب، وتأكيد التخصيص، ومتابعة العمليات بشكل فوري، وهو ما يعكس استمرار استثمار بنك ظفار في التحول الرقمي والخدمات المالية المرتكزة على الزبون.

ومن المزايا الأخرى التي يقدمها البنك هي خدمة تمويل الاكتتاب بنسبة 1:1 بشكل فوري، والمتاحة عبر تطبيق الهاتف النقال الذي تُمكّن الزبائن المؤهلين من الحصول على تمويل فوري وزيادة قدرتهم على الاكتتاب في أسهم أوميفكو بسهولة وسرعة.

وتم تمويل الاكتتاب بنسبة فائدة 0% لمدة تصل إلى 15 يومًا من تاريخ الإدراج، وبعد ذلك تُطبق فائدة تنافسية بنسبة 6% سنويًا. كما يتم فرض رسوم معالجة رمزية قدرها 0.25% مع ضريبة القيمة المضافة، بحد أدنى 25 ريالًا عُمانيًا وحد أقصى 125 ريالًا عُمانيًا (بالإضافة إلى الضريبة).

وتُسهم هذه الحلول التمويلية في توسيع نطاق المشاركة في الاكتتاب، فبناءً على سعر الاكتتاب البالغ 0.156 ريال عُماني للسهم، يُمكن للزبائن المؤهلين الحصول على تمويل بحد أدنى 1,014 ريالًا عُمانيًا، مما يُتيح الاكتتاب في 6,500 سهم. وعند إضافتها إلى مساهمة المستثمر يُمكن الوصول إلى حد أدنى للاكتتاب يبلغ 13,000 سهم بقيمة 2,028 ريالًا عُمانيًا.

أما في الحد الأقصى، فيُمكن لخدمة تمويل الاكتتاب من بنك ظفار تقديم الدعم بما يصل إلى 12.82 مليون سهم، أي ما يعادل تمويلًا بقيمة تقارب مليون ريال عُماني. وقد تصل القدرة الإجمالية للاكتتاب إلى مليوني ريال عُماني، أي ما يزيد عن 25.64 مليون سهم، مما يُوفّر مرونة عالية لمختلف فئات المستثمرين.

وبصفته وكيل تحصيل، سيُسهل بنك ظفار عملية الاكتتاب عبر شبكة فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء سلطنة عمان، إلى جانب قنواته الرقمية، بما يضمن سهولة الوصول وكفاءة العمليات طوال فترة الطرح.

ويعكس هذا التعيين سجل البنك الحافل في إدارة معاملات سوق رأس المال، بما في ذلك الاكتتابات العامة وحقوق الإصدار، حيث لعب بنك ظفار دورًا بارزًا في عدد من الاكتتابات الكبرى، من بينها قيامه بدور منسق عالمي مشترك ومدير الإصدار لاكتتاب شركة أوكيو للصناعات الأساسية (OQBI)، والذي يُعد من أكبر الاكتتابات المرتبطة ببرنامج الخصخصة في سلطنة عُمان.

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