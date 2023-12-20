مسقط: تعزيزًا لاستراتيجيته الرامية إلى توسيع شبكة فروعه، أعلن بنك ظفار - المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان - مؤخرًا عن افتتاح فرع ميناء الفحل (مركز الخدمات) بالقرم، وتترجم هذه الخطوة سعي بنك ظفار الدؤوب لأن يكون أقرب لزبائنه في جميع أرجاء سلطنة عمان وتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم.

هذا وأقيم حفل الافتتاح الرسمي تحت رعاية الفاضلة/ هيفاء الخايفي - المدير المالي وأمين سر مجلس إدارة النفط والغاز، وبحضور الفاضل/ عبدالحكيم بن عمر العجيلي – الرئيس التنفيذي لبنك ظفار وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، إضافةً إلى حضور عدد من الشخصيات المرموقة في المجتمع. علمًا بأن افتتاح الفرع الجديد يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز حضور بنك ظفار حول السلطنة، حيث سيقدم الفرع الجديد جملة من الخدمات المصرفية للزبائن، مع ضمان تجربة استثنائية لهم، كما سيواصل البنك جهوده ليكون أقرب إلى الزبائن بافتتاح المزيد من الفروع حول السلطنة. وبموقعه الاستراتيجي الذي يتميز بسهولة الوصول إليه، يقدم الفرع عددًا من الخدمات غير النقدية للزبائن، كما تم تصميم الفرع ليضمن تجربة مصرفية ملائمة لهم.

يمتلك بنك ظفار شبكة فروع واسعة تصل إلى أكثر من 100 فرعًا (تشمل فروع بنك ظفار وميسرة) إضافةً إلى ثلاثة فروع للأعمال التجارية. كذلك لدى بنك ظفار وميسرة شبكة أجهزة لأكثر من 304 (جهاز صراف آلي – جهاز إيداع نقدي - جهاز متعدد الإستخدام – جهاز تفاعلي متعدد الخدمات).

هذا وبإمكان زبائن بنك ظفار الاستفادة من خدمات ومنتجات البنك من خلال شبكة فروعه حول السلطنة، بالإضافة إلى شبكة أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، وبإمكان زبائن بنك ظفار إنجاز معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال. كما يوفر بنك ظفار خدمة إنجاز المعاملات المصرفية عبر أجهزة الصراف الآلي بدون بطاقة باستخدام رقم الهاتف النقال. هذا ويقدم بنك ظفار من خلال تطبيقه، خدمة التحويل الفوري إلى أي بنك آخر في السلطنة وعلى مدار الساعة، وخدمة نقد بدون بطاقة، وخدمة تعبئة الرصيد لجميع مشغلي الهواتف النقالة في السلطنة. علاوةً على ذلك لدى بنك ظفار خدمة التحويل الفوري الدولي، والتي تتيح للزبائن تحويل المبالغ النقدية فورًا حول العالم من خلال ويسترن يونيون.

لمعرفة المزيد حول بنك ظفار تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك (www.BankDhofar.com)، أو التواصل عبر وسائل التواصل الإجتماعي: فيسبوك (www.facebook.com/BankDhofar)، ومنصة إكس (@BankDhofar)، والإنستجرام (www.instagram.com/BankDhofar)، أو بالإتصال بمركز الاتصالات على مدار الساعة على 24791111.

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