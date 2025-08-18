وسط الرذاذ والأجواء الماطرة، افتتح بنك ظفار فرعًا جديدًا في سوق الحافة بولاية صلالة لخدمة المواطنين والمقيمين من كافة الشرائح، وأيضا الزوار القادمين إلى محافظة ظفار في موسم الخريف والمواسم الأخرى.

وقد رعى حفل افتتاح الفرع سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار، وبحضور عدد من مسؤولي البنك.

وأوضح طالب بن محمد الحجري، مساعد المدير العام ورئيس شبكة الفروع في بنك ظفار: "يأتي افتتاح فرعنا الجديد في سوق الحافة بولاية صلالة تماشيًا مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز انتشارنا وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لزبائننا في مختلف المواقع الحيوية والنابضة بالحياة . ويُعد سوق الحافة من الوجهات المهمة التي تشهد إقبالًا واسعًا من الزوار والسياح من مختلف محافظات السلطنة والدول الخليجية، مما يجعل وجودنا هناك خطوة استراتيجية لخدمة زبائننا بشكل أقرب وأكثر فاعلية، وتلبية احتياجاتهم المصرفية بكل سهولة وراحة".

ويُعد بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع، إذ يصل إجمالي عدد الفروع أكثر من 140 فرعًا متوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان. ولقد زودت هذه الفروع بشاشات العرض والتقنيات الحديثة المهيأة لاستقبال الزبائن، إضافة إلى موظفين ذوي كفاءة عالية والذين لديهم الاستعداد لخدمة الزبائن وتخليص معاملاتهم المصرفية في وقت قياسي.

كما أطلق البنك مؤخرًا الفرع المتنقل الذي صمم بأعلى معايير الراحة والخصوصية، ، إذ يضم مناطق للجلوس، ومساحات أخرى مُخصَّصة للاستشارات التي تتيح للزبائن التفاعل مع موظفي البنك بكل سرية وراحة.

وقد عزز بنك ظفار مؤخرًا هويته التجارية تحت شعار "من عالمك نبتكر" ، وهو شعار لا يُعد مجرد عبارة تسويقية، بل يعكس فلسفة عمل متجذِّرة في فهم متطلبات الزبائن، والابتكار من احتياجاتهم لصناعة مستقبل مالي أكثر قربًا إليهم. كما تُجسِّد هذه الهوية التجارية تحولًا عميقًا في رؤية البنك نحو شراكات مالية مستقبلية تُركِّز على الأفراد وروَّاد الأعمال والمؤسسات.

كما يتبع بنك ظفار استراتيجية "الزبون أولًا"؛ حيث تجاوز البنك حدودَ الإدارة التقليدية للأموال، ليقدِّم تجربة استشارية مصمَّمة وفق احتياجات كل زبون. ومن خلال مديري العلاقات الشخصية، وممثلي خدمة الزبائن المختصين يضمن بنك ظفار تقديم أفضل التوجيهات المالية؛ سواء لإدارة السيولة قصيرة الأجل، أو التخطيط للاستثمارات بعيدة المدى.

