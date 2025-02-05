مسقط – افتتح بنك ظفار- ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع، فرعًا جديدًا في محافظة مسقط بالغبرة بهدف توثيق علاقته بزبائنه، وتقديم أفضل المنتجات والخدمات والحلول التمويلية. وقد رعى حفل الافتتاح سعادة الشيخ عمر بن علي الجنيبي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بهلاء.

وأصبح بنك ظفار يمتلك 131 فرعًا متوزعة في جميع أنحاء سلطنة عمان بما فيها أفرع ظفار الإسلامي، فضلا عن أكثر من 400 جهاز صراف آلي، وأجهزة إيداع نقدي ومتعدد الاستخدامات، وغيرها.

ويتمتع فرع الغبرة بموقع استراتيجي، وفي منطقة نابضة بالحياة، ولذلك سوف يقدم خدماته لكافة الزبائن من مختلف شرائح المجتمع، وخاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إدراكًا من البنك بأهمية هذا القطاع بإعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي، إذ سيساهم في تمكين رواد الأعمال من نمو مؤسساتهم وتوسعها.

وقد زودت أغلب فروع بنك ظفار بالتقنيات الحديثة ، ووسائل الراحة والخصوصية للزبائن، كما أن موظفي الفروع لديهم الاستعداد الكامل لخدمة الزبائن والرد على استفساراتهم المختلفة بسرعة كبيرة إضافة إلى تقليص ساعات الانتظار في الفروع، بحيث لا تتجاوز 10 دقائق منذ الدخول إلى الفرع وحتى البدء في الخدمة. وهي خطوة تؤكد التزام بنك ظفار لتلبية الاحتياجات المصرفية لزبائنه عبر فروعه المتوزعة في جميع محافظات وولايات سلطنة عمان. كما يناسب الوصول إلى تقديم خدمة الزبائن خلال عشر دقائق نمط الحياة السريعة والعصرية عبر تقليل أوقات الانتظار في الفروع، وتوفير تجربة مصرفية سلسة تجعل الزبائن يشعرون بالتقدير والاحترام، مما يوثق العلاقة بين بنك ظفار وزبائنه.

ويقدم بنك ظفار مجموعة واسعة من الحلول المصرفية لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب والأطفال، والقاصرين، والفئات ذات الدخل المرتفع، إضافة إلى خدمات متخصصة لأصحاب الثروات وعائلاتهم وإدارتها بطريقة آمنة وحكيمة وبسرية تامة.

كما يقدم البنك خططاً واضحة للاستثمار والادخار من خلال حساب الوديعة الثابتة والمتكررة، فضلا عن وجود حساب الوديعة طويلة الأجل للخطط التعليمية للأطفال التي صممت خصيصًا لمساعدة الآباء على توفير الأموال اللازمة لتلبية احتياجات التعلم العالي لأطفالهم، وحساب آخر لمساعدة الموظفين على وضع خططهم لمرحلة التقاعد لجعل أموالهم تنمو للاستمتاع بالأمان والاستقرار المالي أثناء فترة التقاعد.

إضافة إلى شبكة الفروع، يتيح بنك ظفار عبر تطبيق الخدمات المصرفية في الهاتف النقال للزبائن إدارة حساباتهم المصرفية، ودفع الفواتير، وتحويل الأموال، إضافة إلى إمكانية فتح الزبائن حسابات جديدة عبر التطبيق بسهولة ويسر.

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