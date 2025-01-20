مسقط - انطلاقا لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، يساهم بنك ظفار – ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث عدد الفروع - في بناء مستقبل مشرق للأطفال عبر الحسابات المخصصة لهم مثل حساب التوفير، والودائع لأجل، وخطة التوفير للتعليم، إذ تقدم هذه الحسابات مجموعة من المزايا الجذابة مع تعزيز ثقافة الادخار المنتظم لمستقبل أجيال عُمان. كما تتميز هذه الحسابات بتسهيلات الإيداع النقدي الذي يتوافق مع برنامج الحماية الاجتماعية، مما يساعد الآباء على تأمين فرص متعددة لأطفالهم من خلال خطط الادخار التعليمية المنتظمة.

ويدرك بنك ظفار أن تعلم قيمة المال يجب أن يكون ممتعًا، كما يجب أن تكون تجربة البنك مسلية للأطفال، حيث يسمح الحساب للزبائن من الأطفال بتحديد أهداف الادخار ومتابعة أموالهم تنمو، مما يجعل العملية ممتعة وتفاعلية. إذ يلعب الآباء أو الأوصياء دورًا مهمًا في توجيه أطفالهم خلال هذه الرحلة المالية، مما يعزز لديهم إحساسًا قويًا بالثقة المالية.

وقال أمجد إقبال حسن اللواتي، رئيس التجزئة المصرفية في بنك ظفار: "إننا نحرص على توفير وتطوير وإيجاد الحلول المصرفية المناسبة لمختلف الفئات في المجتمع بشكل يتلائم مع احتياجاتهم"، موضحا أن حساب الأطفال صُمم بشكل مناسب يسمح للأطفال تعلم إدارة أموالهم وتعزيزمفهوم الادخار لديهم.

ويوفر بنك ظفار منتجات وخدمات تناسب كافة شرائح المجتمع بدءاً من الأطفال والقصر والسيدات والشباب، إضافة إلى تلبية احتياجات أصحاب الدخل المرتفع مثل حسابات الرفعة والريادة وأصحاب الثروات وإدراتها بسرية تامة. ويولي البنك اهتماما خاصًا بالأطفال من خلال توفير حساب مخصص لهم ليتلائم مع احتياجاتهم من خلال توفير مزايا تساعدهم على الإلمام بثقافة الادخار منذ سن مبكر، ويحق لجميع الأطفال الحصول على الحسابات المخصصة لهم، مع الإعفاء من الرسوم في حالة عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد، إضافة إلى كسب عوائد تصل إلى60٪ مع خطط التوفير للتعليم من خلال الاستفادة من المنفعة المالية الشهرية ضمن برنامج الحماية الاجتماعية.

ويمكن لأولياء الأمور زيارة أقرب فرع لهم والبالغ عددها 131 فرعا متوزعة في جميع ولايات ومحافظات سلطنة عمان لتقديم طلبات فتح الحساب، إذ لابد من المواطنين اصطحاب نسخ من المستندات المطلوبة مثل نسخة من البطاقة الشخصية، أو جواز السفر، أو شهادة الميلاد ، أما الأجانب لابد من اصطحاب جواز السفر مع التأشيرة وشهادة الميلاد، حيث سيقوم المفوضّ بالتوقيع على استمارة فتح الحساب بالنيابة عن الطفل.

وقد أطلق بنك ظفار مؤخرًا مبادرة " الوعد بالخدمة"، إذ يستطيع موظفي الفروع البدء في خدمة الزبائن في أقل من 10 دقائق ، وهو ما يعكس سعي البنك المستمر في إرضاء الزبائن واحترام وقتهم. كما يناسب الوصول إلى تقديم خدمة الزبائن خلال عشر دقائق نمط الحياة السريعة والعصرية عبر تقليل أوقات الانتظار وتبسيط العمليات، وتوفير تجربة مصرفية سلسة تجعل الزبائن يشعرون بالتقدير والاحترام، الأمر الذي يساهم في توثيق العلاقة بين بنك ظفار وزبائنه من مختلف شرائح المجتمع.

-انتهى-

#بياناتشركات