مسقط: أعلن بنك ظفار، أحد البنوك الرائدة في سلطنة عمان، عن إطلاق "الخدمات المصرفية للنساء"، وهي مبادرة مالية مصممة حصريًا لتمكين المرأة.

يقدم البنك مجموعة من الامتيازات الاستثنائية من خلال الخدمات المصرفية للنساء، مثل توفير بطاقة خصم مباشر عمودية ذات تصميم مميز كرمز للتمكين والتميز، والتي تم تصميمها خصيصًا لتلبية متطلبات واحتياجات زبائننا من النساء. هذه البطاقة الأنيقة ليست مجرد وسيلة دفع؛ بل هي أداة تمكين.

يلتزم بنك ظفار بدعم المرأة في تحقيق أهدافها المالية، وتحقيقًا لهذه الغاية، تُقدم الخدمات المصرفية للنساء أسعارًا خاصة على القروض والودائع، مما يضمن حصول صاحبات الحساب على الموارد المالية بفوائد تنافسية، سواءً كانت للاحتياجات الشخصية أو التجارية.

وبهذه المناسبة صرحت الفاضلة/ غادة محمد الرئيسي، رئيسة فروع العاصمة في بنك ظفار بقولها: "نحن في بنك ظفار نؤمن بقوة التنوع والشمول وأهميتهما، حيث تمثل الخدمات المصرفية للنساء التزامنا بتزويد المرأة في سلطنة عمان بالأدوات المالية والفرص التي تستحقها. إننا نتفهم أن للمرأة احتياجات مالية فريدة، ونحن هنا لتلبيتها."

ستحصل زبونات الخدمات المصرفية للنساء أيضًا على عروض حصرية على بطاقات الائتمان، بما في ذلك الحصول على نقاط الولاء ضمن برنامج المكافآت من بنك ظفار، وخصومات لدى المتاجر، وامتيازات كثيرة تعزز أسلوب حياتهن. كما سيتوفر مستشارو خدمة الزبائن ذوو الخبرة في بنك ظفار لتقديم إرشادات مخصصة والمساعدة في التخطيط المالي، مما يضمن قدرة المرأة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلها المالي. كذلك تقدم الخدمات المصرفية للسيدات حلول ادخار مصممة خصيصًا لكل زبونة، مما يسمح للزبونة بتنمية أموالها مع مراعاة أهدافها المالية الفريدة، والحصول على دفتر شيكات مخصص مع ميزة أمان محسّنة باسم صاحبة الحساب مما يمنحها مرونة في الدفع.

ويتوافق ذلك مع مهمة بنك ظفار المستمرة في العمل كشريك موثوق به في المسيرة المالية لزبائنه من النساء، حيث يهدف إلى تمكين المرأة من السيطرة على شؤونها المالية، واتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق تطلعاتها المالية.

للمزيد من المعلومات، يمكن للزبائن الاطلاع على الموقع الالكتروني للبنك www.bankdhofar.com/ladies أو زيارة أكثر من 100 فرع لبنك ظفار والمتواجدين في جميع أنحاء سلطنة عمان لفتح الحساب.

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