مسقط - حقق بنك ظفار إنجازًا مهمًا بتنفيذه الناجح للطرح العام الأولي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية مسجلاً بذلك أول ظهور له كمدير إصدار، ويؤكد هذا الإنجاز على استعداد البنك للعب دورًا محوريًا في سوق رأس المال في سلطنة عمان.

وكانت أوكيو للصناعات الأساسية – الشركة العمانية الرائدة في إنتاج الميثانول والأمونيا والغاز المسال- قد احتفلت بإدراجها في بورصة مسقط في 15 ديسمبر 2024. وشهد الاكتتاب العام الأولي طرح 1.69 مليار سهم عادي، أي ما يعادل 49٪ من رأس مال الشركة للمستثمرين والمؤسسيين والأفراد. وقد تجاوز الاكتتاب في الطرح 2.1 مرة، إذ وصل الطلب إلى 387 مليون ريال عماني، مما يعكس ثقة المستثمرين في بورصة مسقط.

وصرح ك.جوباكومار، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك ظفار، قائلاً: "هدفنا هو تطوير عملياتنا والتحول إلى مزود حلول شاملة للوصول إلى قاعدة كبيرة من زبائننا من شرائح متنوعة، مؤكدًا استعداد بنك ظفار للعب دورًا مهمًا في بورصة مسقط مع توقعات في طرح العديد من الاكتتابات العامة الأولية في العام الحالي 2025".

وفي دوره الأول كمدير إصدار، أظهر بنك ظفار احترافًا وخبرة استثنائيتين، الأمر الذي ضمن تجربة طرح عام أولي سهلة ومؤثرة من خلال الاستفادة من قدراته المختلفة في مجال الاستشارات المالية للشركات، وهيكلة الأسهم وتسعيرها، والإجراءات التنظيمية المختلفة، مما أكد على نجاح البنك في صياغة القيمة التي يقدمها الطرح الأولي لأوكيو للصناعات الأساسية في بورصة مسقط بفعالية عالية. إذ تمكن قسم أعمال الاستشارات المالية للشركات في البنك التي تضم فريقًا مزيجًا قويًا من الكفاءات المحلية والدولية من تنفيذ هذه المهمة وتحقيق نتائج متميزة، مما عزز سمعته كشريك موثوق به لمعاملات سوق رأس المال.

وبالإضافة إلى دوره كمدير إصدار للطرح الأولي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية، فقد لعب بنك ظفار دورًا شاملاً في هذه العملية، إذ عمل كمنسق عالمي مشترك إلى جانب بنكين دوليين بارزين، مما ضمن تنفيذ المعاملات وإدارتها بسلاسة تامة.

كما عمل البنك كوكيل تحصيل ويسر التنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية الإسلامية لتأمين فتوى بشأن طبيعة الاكتتابات العامة الأولية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما أتاح مشاركة أوسع من المستثمرين الراغبين في التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . بالإضافة إلى ذلك، قدم البنك تقرير بحثي قبل الاكتتاب العام الأولي تتضمن تحليلات ورؤى قيمه للسوق، الأمر الذي مكن المستثمرين من الحصول على معلومات مُبكرة لتوجيه قراراتهم الاستثمارية.

وكانت إحدى السمات المميزة لنهج بنك ظفار هي مشاركته الاستباقية مع أصحاب القرار، وقد لاحظ البنك ردود الفعل الإيجابية القوية من المستثمرين، الذين قدروا عمق التفاعل والوصول غير المسبوق إلى مسؤولي شركة أوكيو للصناعات الأساسية، كما أشاد المحللون بجودة المشاركات التحضيرية، والتي أكدت على الاحترافية والدقة في تنفيذ بنك ظفار.

وبناءً على هذا النجاح، يضع بنك ظفار نصب عينيه توسيع حضوره في سوق رأس المال في سلطنة عمان، إذ يهدف البنك إلى تنويع عروض خدماته لتشمل الاكتتابات العامة الأولية، والاندماجات والاستحواذات، وفرص جمع رأس المال الأخرى.

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