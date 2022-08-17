· أول تمويل تجاري انتقالي في الإمارات والأول عالميًا لشركة أسمنت

· حل استرداد الحرارة المفقودة مقدم من إحدى أكبر مزودي خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي والطاقة في العالم

· خطوة كبير تجاه دعم القطاع الصناعي في الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن تقديم أول تسهيل تجاري مالي يختص في الانتقال للحياد المناخي في المنطقة وذلك لصالح شركة لافارج الإمارات للأسمنت ذ.م.م، إحدى أكبر منتجي الأسمنت في الإمارات العربية المتحدة وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة هولسيم.

وسيدعم مرفق تمويل الانتقال شركة لافارج الإمارات للأسمنت بأحدث مشاريعها، وهو نظام استرداد الحرارة المفقودة. ومن المتوقع ان يساهم هذا المشروع في تخفيض نسبة اعتماد لافارج الإمارات للأسمنت على استخدام الكهرباء من الشبكة لتشغيل عملياتها، وبالتالي دعم انتقالها إلى مصادر طاقة أنظف بما يتماشى مع هدف هولسيم المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتتماشى الصفقة مع التزام ستاندرد تشارترد بتوفير 300 مليار دولار أمريكي من التمويل الأخضر والانتقالي بحلول عام 2030 بما يتماشى مع التزام البنك بتحقيق الحياد المناخي ايضا بحلول عام 2050. كما تتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات في دعم القطاع الصناعي في الدولة.

وسيتم توفير حل استرداد الحرارة المهدرة من قبل أحدى أكبر مزودي خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي والطاقة في العالم والتي اعلنت عن التزامها تجاه تحقيق الحياد المناخي من عملياتها بحلول عام 2045. وهذا أيضًا هو أول مشروع لاستعادة الحرارة المفقودة في الإمارات يستخدم تكنولوجيا مبتكرة تعتمد دورة رانكين العضوية Organic Rankine Cycle (ORC).

وتعليقًا على الصفقة، قالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات العربية المتحدة: “يسعدنا دعم أحد أكبر منتجي الأسمنت في الإمارات في رحلتهم تجاه الحياد المناخي، الأمر الذي يتماشى مع كل من رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 واستراتيجية ستاندرد تشارترد العالمية لتعبئة رأس المال نحو التمويل الأخضر والتمويل الانتقالي ".

وأضافت: “يعد هذا التمويل التجاري الانتقالي الأول من نوعه في السوق وهو نتيجة لخبرتنا المحلية وشبكتنا الدولية وعرضنا القوي للتمويل المستدام. وقد تم جمع كل ذلك لدعم شركة لافارج الإمارات للأسمنت في رحلتهم نحو الحياد المناخي".

وأضاف أوليفييه ميلود، المدير العام لشركة لافارج الإمارات للأسمنت: "لقد التزمنا في بناء مستقبل يتميز بالحياد المناخي لشعبنا وكوكبنا، وهذا أحد المعالم الرئيسية في رحلتنا نحو الاستدامة. ويشجع هذا المشروع على استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة في عملياتنا ويدعم أيضًا مهمتنا العالمية لبناء عالم خالٍ من انبعاثات الكربون".

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ستاندرد تشارترد

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نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:

بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 59 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ونقدم الخدمات لعملائنا في 85 دولة أخرى. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.

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