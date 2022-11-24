الرياض: أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن تعيين السيد مازن بن فهد البنيان رئيسًا تنفيذيًا لفرعه في المملكة العربية السعودية ، وذلك اعتباراً من شهر نوفمبر 2022.

وقبل إنضمامه إلى بنك ستاندرد تشارترد, شغل السيد مازن البنيان منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأول للإستثمار التابعة للبنك السعودي البريطاني / اتش اس بي سي. هذا بالإضافة الى تبوأه العديد من المناصب القيادية تمثلت في دوره كرئيس مشارك للخدمات المصرفية العالمية في البنك السعودي البريطاني/ اتش اس بي سي الرياض و نائب رئيس الخدمات المصرفية للشركات في دويتشه بنك (تغطية المملكة العربية العودية والكويت).

بدأ ستاندرد تشارترد عملياته في الرياض في يونيو 2021 ، حيث قدم خدمات مصرفية للجهات الخاصة والحكومية ذات الصلة والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة.

وتعليقًا على هذا التعيين، قال الدكتور بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الشرق الأوسط (ما عدا الإمارات العربية المتحدة):

"يسعدني أن أعلن عن تعيين مازن البنيان في منصب الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد المملكة العربية السعودية . ويتمتع مازن بخبرة اقليمية و سجل ناجح. ومن خلال منصبه الجديد كرئيس تنفيذي، سيشرف مازن على تنفيذ استيراتيجية البنك وقيادة عملياته في المملكة العربية السعودية. كما سيعمل على تطوير وتعزيز قاعدة عملائنا، والتوسّع في نطاق منتجاتنا و خدماتنا، لاسيّما في ظل الإنفتاح الإقتصادي للمملكة بإشراف القيادة الحكيمة ."

الجدير بالذكر أن بنك ستاندرد تشارترد يعمل من خلال فرعه المرخص من قبل "البنك المركزي السعودي"، ومن خلال شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

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