دبي: أعلن بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيعه لاتفاقية شراكة مع "شرف دي جي"، التابعة لمجموعة "شرف جروب" والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

وستمكن هذه الشراكة العملاء من إنتاج الطاقة النظيفة من خلال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح منازلهم والمتوفرة لدى "شرف دي جي للطاقة" وتمويلها من خلال باقات تمويل بنك دبي التجاري المستدامة والرقمية. وتشمل باقات تمويل بنك دبي التجاري المستدامة خيار التمويل من خلال القرض السريع أو بطاقة الائتمان حيث يمكن تقديم الطلب رقمياً على تطبيق CBD للموبايل بعملية سلسة وسريعة ولا تتطلب أي مستندات سوى الهوية الإماراتية. ويمكن للعملاء الاستمتاع بفترة سداد تصل لغاية 48 شهرًا بأسعار فائدة تفضيلية.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري و نيليش خالخو ، الرئيس التنفيذي لـ "شرف دي جي" وذلك خلال حفل أقيم مؤخرًا في المقر الرئيسي للبنك في دبي.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "تعد الاستدامة جزءاً أساسياً من استراتيجية أعمالنا، لذا فإنه يسعدنا أن نتعاون مع "شرف دي جي للطاقة" لتمكين العملاء من إنتاج الطاقة النظيفة واتخاذ مبادرات إيجابية تساهم في تحويل الدولة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. وتهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توفير 75% من احتياجاتها من الطاقة من موارد الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وضمان النمو المستدام لاقتصاد الدولة. ونحن في بنك دبي التجاري نفخر بدعم طموحات دولتنا والمساهمة في جهودها نحو تطوير مستقبل أكثر استدامة".

بدوره قال نيليش خالخو ، الرئيس التنفيذي لـ "شرف دي جي": "يسر "شرف دي جي للطاقة" أن تدخل في شراكة مع بنك دبي التجاري لتوفير حلول الطاقة الشمسية لأصحاب الفلل مع خيارات مرنة للتمويل. وستعمل هذه الشراكة

على خفض فواتير كهرباء العملاء، وفي الوقت ذاته الاستمتاع بفترة سداد ممددة. وسيساهم إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المستدامة، مثل الطاقة الشمسية، في الحد من تكاليف الطاقة المتقلبة والتي ستعزز الأمن المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة وسكانها".

وعلق أميت مالهوترا ، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري: "نحن سعداء بتعاوننا مع "شرف دي جي للطاقة" لتوفير حلول تمويل بسيطة ورقمية لعملائنا لتركيب الألواح الشمسية في منازلهم. ويوفر البنك خيارات تمويل واسعة تتضمن القروض السريعة وبطاقات الائتمان والتي تتميز بأسعارها التنافسية لتشجيع العملاء على اختيار الحلول المستدامة".

وتماشياً مع التزامنا بالاستدامة، فقد أطلق البنك مؤخراً عدداً من المبادرات الجديدة بما في ذلك قرض السيارة الكهربائية وقرض التعليم بأسعار فائدة مخفضة للعملاء.

من جهته قال رامكومار سنكاري، رئيس الأعمال - الطاقة والمدير المالي في "شرف دي جي": "مع وجود أكثر من 850 فيلا تعمل بالطاقة الشمسية وأكثر من 85 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية الجاري العمل بها والمكتملة في القطاعات التجارية والصناعية والسكنية، فإننا نفخر بتوفير حلول الطاقة الشمسية والمدعومة بالمرونة في الدفع، وجودة التسليم، وخدمات ما بعد البيع. عندما بدأت النقاشات مع بنك دبي التجاري حول توفير خيارات التمويل المستدام من خلال القرض السريع والبطاقات الائتمانية، فقد بدا بديهياً توفير المرونة في الدفع لأصحاب الفلل الراغبين في تركيب الألواح الشمسية، في نفس الوقت الذي سيستمتعون فيه بفواتير كهرباء مخفضة".

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نبذة عن بنك دبي التجاري:

تأسس بنك دبي التجاري في دبي، الإمارات العربية المتحدة في عام 1969، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على لوائح التداول في سوق دبي المالي. الجدير بالذكر أن معظم أسهم البنك مملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 20٪ من أسهمه والتي تملكها مؤسسة دبي للاستثمار (ICD). ويقدّم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية إلى عملائه من الشركات والجهات التجارية والأفراد.

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نبذة عن شرف دي جي للطاقة:

تأسست شرف دي جي للطاقة في العام 2017 وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشرف دي جي، (شركة تابعة لمجموعة شرف والمؤلفة من 47 شركة). تهدف شرف دي جي للطاقة إلى مواصلة إرث مجموعة شرف كرواد في الصناعات التي تعمل فيها وذلك منذ عام 1975. في شرف دي جي للطاقة، تتمثل مهمتنا في جعل الطاقة الشمسية أكبر مصدر للطاقة المستدامة في دولة الإمارات

العربية المتحدة، حيث تقدم الشركة مجموعة كاملة من خدمات الطاقة التي تساعد أصحاب العقارات التجارية والسكنية في خفض فواتير الكهرباء الخاصة بهم من خلال اتفاقية شراء الطاقة، والتأجير، والنفقات الرأسمالية المؤجلة.

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