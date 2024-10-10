دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك دبي الإسلامي عن إصدار صكوك إضافية من الشق الأول بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بمعدل ربح سنوي يبلغ 5.25%. وتأتي هذه الصكوك، المتوافقة مع متطلبات بازل 3، كخطوة استراتيجية لتعزيز معدل كفاية رأس المال، ودعم الميزانية العمومية للبنك.

وضمت قائمة المستثمرين في إصدار بنك دبي الإسلامي مجموعة من البنوك والمؤسسات المصرفية الخاصة ومديري الصناديق من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك في الأسواق المالية العالمية. وقد تمكنت الصفقة، التي تم تنفيذها خلال يوم تداول واحد، من تحقيق هامش إعادة ضبط بلغ 133.4 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وهو أدنى هامش على مستوى العالم لإصدار رأس مال إضافي من الشق الأول منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

وأسهمت الأسس الائتمانية القوية لبنك دبي الإسلامي، إلى جانب السجل الائتماني المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة، في جذب اهتمام واسع من قبل المستثمرين. وقد مكّن سجل الطلبات القوي البنك من خفض معدل التسعير إلى 5.25% من السعر الأولي المحدد عند 5.75% في وقت سابق من يوم الإصدار.

وتعليقًا على هذا الإصدار الجديد، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يُضاف نجاح هذا الإصدار المميز في أسواق رأس المال العالمية إلى سجل الإنجازات البارزة لبنك دبي الإسلامي، فهو يمثل أدنى عائد يحققه بنك في الأسواق الناشئة منذ أبريل 2022. كما إنه يعكس الثقة الراسخة التي يضعها المستثمرون الإقليميون والدوليون في استراتيجية بنك دبي الإسلامي وقوته الائتمانية. ويؤكد في الوقت نفسه على المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية. أتوجه بالشكر العميق لمستثمرينا الحاليين والجدد على دعمهم المستمر، الذي يُعد الركيزة الأساسية لترسيخ مكانتنا الريادية، وتعزيز تقدمنا المستمر نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في أسواق المال".

ويتمتع بنك دبي الإسلامي بتصنيف ائتماني قوي من وكالات التصنيف العالمية، حيث حصل على تصنيفA3 بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "موديز"، وتصنيف A بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش". وأشار البنك إلى أنه سيتم إدراج الإصدار الجديد للصكوك في بورصتي يورونيكست دبلن، وناسداك دبي.

نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات، وشركة مساهمة عامة مدرجة في "سوق دبي المالي". وبصفته أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم، فإنه يقود جهود تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي. تتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 9 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبًا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وفي حين يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، فإنه يوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور دولي بارز كلاعب رئيسي وحامل لشعلة الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والنهوض بها عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد تأسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية المصممة للفئات (البلاتينية والمتميزة)، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من المنافذ البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ليمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018، كما استكمل في بداية عام 2020 الاستحواذ على نور بنك، ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2023، دخل بنك دبي الإسلامي إلى تركيا من خلال استحواذه على 20% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" التي تقدم خدمات مصرفية رقمية.

ويلتزم بنك دبي الإسلامي بقيادة الجهود في مجال التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغ إجمالي إصداراته من الصكوك المستدامة 2.75 مليار دولار أمريكي حتى الآن، فضلاً عن مشاركته الاستراتيجية في أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة، مما يعكس التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستقبل المستدام.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً ونموذجًا مستقلاً، عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس بوضوح مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

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