يجسد هذا الإطار التزام البنك الراسخ بالاستدامة، ويعزز انسجامه مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة للحد من الانبعاثات الكربونية.

دبي : في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف إيجابية وفعالة بشأن المناخ، أعلن بنك دبي الإسلامي، الذي يعد أكبر بنك إسلامي في الدولة، عن إطلاق إطار عمل للتسهيلات التمويلية المرتبطة بالاستدامة. يتوافق هذا الإطار مع المبادئ التوجيهية لصكوك التمويل المستدام (SLLBG) الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، ويُمثل إنجازًا رياديًا كأول إطار عالمي من نوعه يُطلق من قبل بنك إسلامي، مما يعكس التزام البنك بقيادة التمويل المستدام وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

يحدد إطار العمل الجديد معايير واضحة ودقيقة للتسهيلات التمويلية المؤهلة المرتبطة بالاستدامة، مما يُمْكِنُ بنك دبي الإسلامي من إصدار صكوك تمويلية ذات عوائد مخصصة لدعم تمويل أو إعادة تمويل المشاريع المستدامة، والتي تعزز بشكل مباشر الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ والحد من آثاره السلبية.

ولضمان أعلى معايير المصداقية وقدرته على المساهمة الفعّالة في التخفيف من آثار تغير المناخ، حدد الإطار مؤشرات أداء رئيسية وأهدافًا واضحة للاستدامة، تتماشى بدقة مع المبادئ التوجيهية لصكوك التمويل المستدام (SLLBG) الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). كما تخضع التسهيلات التمويلية المؤهلة بموجب هذا الإطار لمبادئ التمويل المستدام (SLLP) الخاصة برابطة أسواق المال (LMA).

صرح د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "بعد إطلاقنا إطار التمويل المستدام الأول في عام 2022، يأتي الإطار الجديد ليمثل علامة فارقة في مسيرتنا نحو تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ما يُعد ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للاستدامة، والتي تهدف إلى دعم مستقبل أخضر ومستدام، يعكس هذا التزامنا الراسخ بتحقيق هدف تخصيص 15٪ من محفظتنا التمويلية للأنشطة المستدامة بحلول عام 2030."

وأضاف د. شلوان: "علاوة على ذلك، سيسهم هذا الإطار في دعم متعاملينا الحاليين والجدد، سواء داخل المنطقة، أو على المستوى الدولي، ممن يطمحون إلى تحويل نماذج أعمالهم التقليدية إلى نماذج مستدامة تتوافق مع التوجهات العالمية المستقبلية. لنؤكد من جديد التزامنا بضمان ترك أثر إيجابي ملموس على البيئة والمناخ، ، طوال مسيرة التمويل التي نتشاركها معهم."

سيتم إصدار تقرير سنوي يوضح توزيع التسهيلات التمويلية ذات الصلة وتأثيرها، وذلك طوال فترة سريان التمويل المرتبط بالاستدامة. كما ستخضع التسهيلات التمويلية المدرجة في التقرير لمراجعة وتدقيق من قَبْلَ طرف ثانٍ، بالإضافة إلى الحصول على ضمان محدود من طرف مستقل لضمان الشفافية والمصداقية.

من الجدير بالذكر أن بنك دبي الإسلامي قد حصل على رأي طرف ثانٍ من شركة ISS-Corporate، والتي قامت بتقييم إطار العمل الجديد لضمان امتثاله للمبادئ التوجيهية لصكوك التمويل المستدام (SLLBG) الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). كما شارك بنك ستاندرد تشارترد، بصفته مقدّم الخدمة الوحيد، في دعم عملية تطوير هذا الإطار. ويأتي هذا الإطار الجديد بعد أن قام بنك دبي الإسلامي بتحديث إطاره الخاص بالتمويل المستدام القائم على الموجودات في عام 2024، والذي حصل بدوره على رأي طرف ثانٍ قدمته شركة ISS.

نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات، وشركة مساهمة عامة مدرجة في "سوق دبي المالي". وبصفته أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم، فإنه يقود جهود تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي. تتمتع المجموعة بموجودات تفوق 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 14 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تتجاوز 10,000 موظف و500 فرع تقريبًا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وفي حين يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، فإنه يوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور دولي بارز كلاعب رئيسي وحامل لشعلة الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والنهوض بها عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد تأسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية المصممة للفئات (البلاتينية والمتميزة)، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من المنافذ البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ليمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018، كما استكمل في بداية عام 2020 الاستحواذ على نور بنك، ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2023، دخل بنك دبي الإسلامي إلى تركيا من خلال استحواذه على 20% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" التي تقدم خدمات مصرفية رقمية.

ويلتزم بنك دبي الإسلامي بقيادة الجهود في مجال التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغ إجمالي إصداراته من الصكوك المستدامة 2.75 مليار دولار أمريكي حتى الآن، فضلاً عن مشاركته الاستراتيجية في أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة، مما يعكس التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستقبل المستدام.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً ونموذجًا مستقلاً، عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس بوضوح مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

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