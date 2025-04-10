تقدم الأكاديمية تعليمًا معتمداً يدمج بين الشمولية والتوافق مع متطلبات قطاع الأعمال المصرفية، بهدف تعزيز المهارات الحيوية التي تشكل جوهر استراتيجية نمو بنك دبي الإسلامي.

تحقيقًا لرؤية البنك وتطلعاته على المدى الطويل، أعدت الأكاديمية لتبنى نهج تحويلي في التعلم والتدريب لتصبح شريكًا أساسياً في بناء المهارات المهنية للأفراد والمؤسسات في سوق العمل الإقليمي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تدشين ”أكاديمية بنك دبي الإسلامي“، وهي منصة مؤسسية متكاملة مصممة لإحداث تحول جذري في ثقافة التعلم والتطوير المهني على مستوى البنك. وتم تجهيز الأكاديمية لخدمة موظفي البنك عبر مختلف التخصصات والمستويات الوظيفية، حيث تجسد رؤيةً تحويليةً جديدةً لإدارة الموارد البشرية في البنك ونقلة نوعية في مفهوم تطوير الكوادر المهنية كوسيلة دعم إداري، لتشكل محركًا رئيسيًا للأداء المؤسسي، بما يضمن المرونة التشغيلية والكفاءة العالية في مواكبة متغيرات القطاع المصرفي المتسارعة.

وفي تعليقه على افتتاح الأكاديمية، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "لطالما آمنّا أن سر تميز أي مؤسسة يكمن في استثمارها الحقيقي في تطوير كفاءات أفرادها. اليوم، مع إطلاق "أكاديمية بنك دبي الإسلامي"، نضع حجر الأساس لرحلة تطويرية مستدامة - لا لبناء مهارات مؤقتة، بل محركٌ لصقل العقول وإعداد الكوادر التي ستقود مستقبل القطاع المصرفي. هذه المبادرة تجسد رؤيتنا الطويلة الأمد التي ترى في المعرفة بنية تأسيسية، وفي المهارات مفتاح النجاح. نحن ندمج التعلم المنهجي في صميم عملنا المؤسسي، ليس فقط لخدمة نمونا الحالي، بل لبناء مؤسسة قادرة على الازدهار في عصر التغيرات المتسارعة، حيث يصبح التعلّم المستمر هو أقوى أدواتنا التنافسية."

وأضاف د. شلوان: "يُجسّد تأسيس الأكاديمية إيماننا الراسخ بأن التعلّم ليس حِكرًا على المؤسسات الأكاديمية، بل يشكل مسؤوليةً استراتيجيةً لكل مؤسسة تطمح للريادة المستقبلية، حيث يأتي هذا التوجه منسجمًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تُعزز الجهود الرامية إلى إرساء اقتصاد معرفي يعتمد على تطوير المهارات، وتحفيز الابتكار، والاستثمار في العناصر البشرية المؤهلة. وفي إطار أجندتنا الاستراتيجية للنمو، تمثّل الأكاديمية منصةً استباقيةً لتعزيز تأثير البنك خارج نطاق الخدمات المصرفية التقليدية، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية معتمدة تلبي متطلبات القطاع، وبناء كفاءات قيادية قادرة على استشراف تحولات الغد، مع توسيع دائرة استقطاب الكفاءات وتأهيلها على المستوى الإقليمي."

هذا وتتبع أكاديمية بنك دبي الإسلامي خارطة طريق تدريجية متعددة المراحل، تركّز في بدايتها على صقل مهارات جميع موظفي البنك من خلال برامج تعليمية معتمدة وشاملة. وستشهد المرحلة التالية توسيع نطاقها من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية مرموقة والتعاون مع الهيئات التنظيمية وشركاء من القطاع، مما يتيح للآخرين الاستفادة من الخبرات الداخلية لدى بنك دبي الإسلامي ومحتواه وأطر الاعتماد التدريبية التي يقدمها. وتطمح الأكاديمية، مع مرور الوقت، إلى لعب دور أوسع في مشهد التعليم المهني في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزز مكانة بنك دبي الإسلامي ليس فقط كمؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، بل كشريك أساسي في تنمية القدرات البشرية ودفع عجلة الاقتصاد المعرفي.

بدورها، قالت رفيعة العبار، مدير إدارة الموارد البشرية في بنك دبي الإسلامي: "تعدّ أكاديمية بنك دبي الإسلامي معهداً استراتيجياً يقع داخل المؤسسة، تم صميمه بعناية بناءً على ثلاثة مبادئ رئيسية هي: التوافق مع أولويات العمل وتلبية الاحتياجات التدريبية لجميع الموظفين، وتحقيق التميز الأكاديمي. وقد تعاونّا في سياق تأسيس هذه الأكاديمية مع مؤسسات معتمدة دوليًا، كما عملنا على تطوير قدرات داخلية رفيعة المستوى، حيث أنشأنا محتوى داخلي يخضع لإطار عمل قوي يضم قادة البنك بالإضافة إلى قسم الموارد البشرية وخبراء متخصصين. وتهدف خطوتنا هذه إلى ضمان ملاءمة المحتوى مع احتياجات التدريب الفعلية، والأهم من ذلك قياس أثرها الملموس، وذلك في إطار سعينا لجعل التعلّم جزءًا أصيلًا من ثقافتنا المؤسسية ومسارنا نحو الريادة.

إلى ذلك، توفر الأكاديمية مناهج دراسية تم تطويرها داخلياً، وشهادات مهنية معتمدة، ومسارات تدريبية مصمّمة خصيصًا لتتناسب مع الواقع الوظيفي ومتطلباته، بما يساهم في النهوض بالمهارات المهنية لكافة الموظفين، بدءًا من كوادر الصفوف الأمامية إلى الموظفين الذين يتولون أدوارًا متخصصة.

وتغطي البرامج التعليمية للأكاديمية كلاً من المجالات التقنية والسلوكية والقيادية والتنظيمية، ما يوفر للموظفين رحلة تعلم واضحة ومعتمدة وتطبيقية تتطور مع متطلبات العمل. ويتم دمج التعلم في صميم الأدوار الوظيفية بدلًا من كونه وسيلة دعم إضافية، ليصبح كمحرك للنمو وليس مجرد أداة تفاعلية.

وفي إطار إطلاق الأكاديمية، قام البنك بتكريم شركائه الأكاديميين، والمتفوقين من منتسبي الأكاديمية في عام 2024، تقديرًا لتميزهم والتزامهم ببرامج التطور والنمو طوال مرحلة تأسيس الأكاديمية.

يعكس تأسيس أكاديمية بنك دبي الإسلامي من جديد إيمانه بأن القوة المؤسسية الحقيقية مبنية على الأفراد، وأن المهارات هي ما سيحدد نجاح الجيل القادم من قادة القطاع المالي، وليس مكانة المؤسسة التي يعملون بها.

نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات، وشركة مساهمة عامة مدرجة في "سوق دبي المالي". وبصفته أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم، فإنه يقود جهود تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي. تتمتع المجموعة بموجودات تفوق 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 14 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تتجاوز 10,000 موظف و500 فرع تقريبًا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وفي حين يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، فإنه يوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور دولي بارز كلاعب رئيسي وحامل لشعلة الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والنهوض بها عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد تأسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية المصممة للفئات (البلاتينية والمتميزة)، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من المنافذ البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ليمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018، كما استكمل في بداية عام 2020 الاستحواذ على نور بنك، ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2023، دخل بنك دبي الإسلامي إلى تركيا من خلال استحواذه على 20% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" التي تقدم خدمات مصرفية رقمية.

ويلتزم بنك دبي الإسلامي بقيادة الجهود في مجال التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغ إجمالي إصداراته من الصكوك المستدامة 2.75 مليار دولار أمريكي حتى الآن، فضلاً عن مشاركته الاستراتيجية في أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة، مما يعكس التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستقبل المستدام.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً ونموذجًا مستقلاً، عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس بوضوح مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

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