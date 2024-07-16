دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك دبي الإسلامي عن اختتام حملة تحويل الراتب "DIB XTRA"، بالإعلان عن أسماء أربعة فائزين محظوظين من متعامليه حصل كل منهم على راتب سنوي بحد أقصى يبلغ 125,000 درهم إماراتي، ليسهم بذلك بالارتقاء بحياتهم لمستويات أفضل.

وشهدت الحملة إقبالًا واسعاً من المتعاملين الجدد والحاليين، وشملت باقة من المزايا الحصرية وغير المسبوقة منها مكافأة ترحيبية مضمونة لجميع المتعاملين الذين يختارون تحويل رواتبهم إلى بنك دبي الإسلامي لأول مرة، مع حصولهم على فرصة الدخول في السحب للفوز براتب عام كامل، بحد أقصى يبلغ 125,000 درهم إماراتي لكل فائز.

ويوفر الحساب الجديد لتحويل الراتب DIB XTRA مجموعة من المزايا والحوافز للمتعاملين تسهم في تعزيز تجربتهم المصرفية وعلاقتهم مع بنك دبي الإسلامي. وقد تم تصميم الحساب خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية للمتعاملين، علاوة على تمتعه بمزايا إضافية وجوائز قيمة تسهم في إحداث تغيير ملموس على حياتهم.

وتم تكريم الفائزين في احتفالية خاصة جرى تنظيمها في الفرع الرئيسي لبنك دبي الإسلامي بحضور طلال المزروعي، نائب الرئيس الأول – مدير إدارة الثروات، وفاروقي مكرّم، نائب الرئيس الأول - رئيس المركز المصرفي - الفروع، حيث قاما بتسليم الشيكات للفائزين.

وفي معرض تعليقه على هذه الحملة، قال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: "يمثل متعاملونا محور كل ما نقوم به في بنك دبي الإسلامي، وسيظل الاهتمام بتيسير شؤون حياتهم اليومية في قمة أولوياتنا. نحن ممتنون لجميع متعاملي البنك الجدد والحاليين على ثقتهم الكبيرة واختيارهم لحساب DIB XTRA الذي صمم لتقديم تجربة مجزية لهم من خلال باقة من المزايا المختارة بعناية لتلبية احتياجات مختلف المتعاملين، ونتطلع قدماً للترحيب بالمزيد منهم عند إطلاق النسخة الثانية من الحملة الناجحة لحساب DIB XTRA."

وبينما يواصل بنك دبي الإسلامي التطور والابتكار، يمكن لمتعاملي البنك ترقب المزيد من العروض والفرص المجزية للاحتفاء بهم.

للاطلاع على أسماء الفائزين، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dib.ae.

نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 9 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018، كما استكمل في بداية عام 2020 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2023، دخل بنك دبي الإسلامي إلى تركيا من خلال استحواذه على 20% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" التي تقدم خدمات مصرفية رقمية.

ويلتزم بنك دبي الإسلامي بقيادة الجهود في مجال التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغ إجمالي إصداراته من الصكوك المستدامة 2.75 مليار دولار أمريكي حتى الآن، فضلاً عن مشاركته الاستراتيجية في أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة، مما يعكس التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستقبل المستدام.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس بوضوح مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

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