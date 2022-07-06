من أجل عالم أكثر استدامة وحفاظاً على البيئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع استراتيجيته للاستدامة والتزامه الراسخ تجاه الأجندة الوطنية التي وضعتها دولة الإمارات للتنمية الخضراء طويلة المدى، أعلن بنك دبي الإسلامي عن مشاركته كشريك رئيسي في حملة "دبي تبادر" للاستدامة. وتهدف المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على مستوى الإمارة مطلع هذا العام، إلى توعية المجتمع بالتغييرات اللازمة في بعض الممارسات الاستهلاكية للحد من النفايات وحماية البيئة، والاستفادة من فرصة توفير مياه شرب مجانية وآمنة في جميع أنحاء المدينة، يمكن استخدامها لقوارير إعادة التعبئة مما يساعد على تقليص استخدام قوارير المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية بنك دبي الإسلامي في مجال الاستدامة، وتجسيداً لجهوده الرامية إلى إدراج الاستدامة والمخاطر المناخية في نماذج عمله التشغيلية، في خطوة تهدف إلى الإسهام في حماية البنك وأصحاب المصلحة لديه والمجتمع ككل من أخطار بيئية أكبر، من المتوقع أن تلقي بظلالها على اقتصادات المنطقة والعالم.

وانطلاقاً من التزام إمارة دبي بالوفاء بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، عمدت "دبي تبادر" إلى تركيب نوافير مائية في الوجهات وأماكن الجذب الشهيرة في جميع أنحاء الإمارة، ونجحت المبادرة بعد 100 يوم على إطلاقها بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية، في الحد من استخدام ما يزيد على مليون من قوارير المياه البلاستيكية سعة 500 مل ذات الاستخدام الواحد، وهو دليل واضح على الأثر الإيجابي الكبير لهذه المبادرة.

وفي إطار هذه الشراكة، عمد بنك دبي الإسلامي مؤخراً إلى تركيب محطة مجانية لمياه الشرب في منطقة الخليج التجاري في دبي وذلك بهدف تشجيع ثقافة الحياة المسؤولة، والواعية بأهمية القضايا المتعلقة بالاستدامة، وليكون مثالاً رائداً للمؤسسات الحريصة على تبني ممارسات مسؤولة في أعمالها، ودعم طموحات الإمارات في الوصول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على المنظومة البيئية. وسيتمكن سكان ومرتادو

منطقة الخليج التجاري الآن من الحصول على مياه شرب مجانية وآمنة باستخدام محطة مياه الشرب التابعة لبنك دبي الإسلامي لإعادة تعبئة قوارير المياه الصديقة للبيئة.

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يفخر بنك دبي الإسلامي، بصفته واحداً من أكثر المؤسسات المالية الإسلامية تقدماً في العالم، بالمشاركة في هذه المبادرة الرائعة، التي تسهم في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة في إمارة دبي، ويعكس النجاح الكبير لحملة "دبي تبادر" الأهمية البالغة التي أولتها قيادتنا الرشيدة لوضع دبي على خارطة المدن الأكثر استدامة في العالم، حيث بات من الضروري أن تتفهم المجتمعات الآثار السلبية للمواد البلاستيكية على البيئة. ونظراً لمكانة بنك دبي الإسلامي الرائدة في القطاع المصرفي الإماراتي، فإننا نتحمل مسؤولية التعامل بشكل استباقي مع أكثر القضايا إلحاحاً في عالمنا المتغير باستمرار، والتركيز على بناء بيئة مستدامة للأجيال القادمة".

وأضاف: "أثبت بنك دبي الإسلامي، من خلال الجهود الحثيثة التي بذلها على مر السنين، أن الاستدامة تكمن في صميم استراتيجيته وقيمه والهدف الذي وضعة للمؤسسة، ونحن على أهبة الاستعداد، مع دخولنا عقداً جديداً من التغيير، لخوض غمار المرحلة المقبلة، وهي مرحلة ستشهد زيادة في تركيز البنك على تقديم حلول مبتكرة تسهم في التخفيف من المخاطر المحدقة بالبيئة، وسيكون لها تأثير اقتصادي واجتماعي بشكل إيجابي على مجتمعنا ككل".

ويتوافق عمل بنك دبي الإسلامي بشكل فعلي مع ما يقرب من نصف أهداف التنمية المستدامة العالمية التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في مجالات رئيسية مثل الصحة، والرفاهية، والتعليم المناسب، والنمو الاقتصادي، والإجراءات المتعلقة بالمناخ، والسلام، وكذلك المدن والمجتمعات المستدامة. وتعد مشاركة بنك دبي الإسلامي في مبادرة "دبي تبادر" مثالاً آخراً على كيفية التزام البنك الدائم بكافة المبادرات التي تسهم في تشجيع المجتمع على تبني ممارسات تعزز التنمية المستدامة لإمارة دبي.

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نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 75 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.

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