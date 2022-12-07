استمرار التعاون يعكس التزام البنك بتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز ثقافي في المنطقة. وتستعرض صالة جوليوس باير في آرت دبي بنسخته لعام 2023 أعمالاً لفنان الإعلام الحديث رفيق أناضول، كجزءٍ من مبادرة بنك جوليوس باير العالمية "نيكست" لتشجيع استكشاف مختلف التوجهات الكبرى في قطاعات الفن والعلوم والتكنولوجيا.

دبي- أعلن بنك جوليوس باير، الشريك الرئيسي لمعرض آرت دبي منذ عام 2015، عن تمديد تعاونه لخمس سنوات أخرى مع المعرض الفني الرائد في الشرق الأوسط والدول النامية الذي يُقام بين 1 و5 مارس من العام المقبل في مدينة جميرا. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام مجموعة إدارة الثروة السويسرية طويل الأمد بدعم مكانة دبي كمركز ثقافي على مستوى المنطقة. كما يسلط الضوء على ثقة جوليوس باير بالمشهد الفني الإقليمي الذي يواصل التوسع واستقطاب المزيد من اهتمام الوسط الفني العالمي.

ويستعد جوليوس باير لإطلاق مشروعه الجديد الذي يحمل اسم "نيكست" ويركز على التوجهات الأكثر أهمية والتي تؤثر على المجتمع ككل، وتم تصميم المبادرة لدعم التعاون مع المبدعين من أصحاب النظرة المستقبلية والمؤسسات التي تحرص على تقديم أشكال جديدة من المنتجات الثقافية انطلاقاً من موقعها الرائد في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. كما توضح هذه المبادرة كيف يمكن للعلم والتكنولوجيا والفنون التفاعل مع بعضها البعض لتقديم مفاهيم وآراء جديدة وتوفير أساليب للتعبير عن الأولويات المتغيرة في مجتمعنا.

ووقع اختيار جوليوس باير على رفيق أناضول للإشراف على مشروع المبادرة الأول، بعد قرار اللجنة التنظيمية المتخصصة التي اخذت بنصيحة المدير الفني لمعرض "سربنتين هانز أولريش أوبريست"، حيث يقدم الفنان المميز على المستوى العالمي في فن الإعلام الحديث، والمخرج والرائد في جماليات الذكاء الاصطناعي تجربة مذهلة في عدد من المواقع التي سيتم الإعلان عنها في افتتاح آرت دبي العام المقبل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ريجيس برغر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جوليوس باير: "يسرنا مواصلة شراكتنا طويلة الأمد مع آرت دبي التي تحقق تفاعلاً مذهلاً بين التراث الثقافي الغني للمنطقة وممارسات الفن المعاصر، حيث يوفر المعرض الفني بيئة مناسبة للمواهب وتجربة قيمة تشجع على التبادل الثقافي الإيجابي. ونحن فخورون لعرض أعمال رفيق أناضول الخاصة بجوليوس باير لأول مرة في معرض آرت دبي كجزء من مبادرة نيكست التي تقدم مثالاً رائعاً عن تراث البنك وتاريخه العريق في دعم ثقافة المستقبل".

وبدوره، قال علي رضا فاليزاده، الرئيس التنفيذي لجوليوس باير الشرق الأوسط: "نثق بأن الترويج للفنون مسؤولية اجتماعية بالنسبة لنا في جوليوس باير، وهو أحد الأسباب التي دفعتنا إلى الدخول في شراكة مع آرت دبي، التزاماً بمسؤوليتنا تجاه دولة الإمارات التي تشكل سوقاً رئيسية استراتيجية. ونفتخر بمجموعتنا الفنية التي تمتد لأكثر من 40 عاماً والتي قدمنا خلالها الدعم لعدد من الأعمال المعاصرة لفنانين سويسريين ناشئين، ونسعى لتجسيد هذا المفهوم على المستوى المحلي من خلال آرت دبي بما يساهم في إحداث تأثيرات على المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها".

من جانبها قالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية لآرت دبي: "سعداء بتجديد شراكتنا طويلة الأمد مع جوليوس باير لعقد آخر. لأن هذا الالتزام بتطوير المشهد الثقافي في دبي ساهم في إحداث نقلة نوعية وفرت للجيل القادم من فناني المنطقة فرصاً جديدة ودعماً غير مسبوق. ويسعدنا إطلاق العمل الجديد لرفيق أناضول الخاص بجوليوس باير في آرت دبي، حيث يعكس أناضول أسلوب عمل الجيل القادم من الفنانين باستخدام أحدث التقنيات التي تساهم في تقديم تجارب فنية مذهلة وفريدة من نوعها".

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