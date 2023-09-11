ضمن برنامجه المميز للمسؤولية الاجتماعية

الصقعبي: الشراكة من شأنها زيادة الحس الوطني لمشاركة المجتمع في المبادرات الاجتماعية والبيئية

العمران: بوبيان يمتلك سجلاً حافلاً من المبادرات الاجتماعية الداعمة للنمو المستدام

وقع بنك بوبيان شراكة حصرية مع المبادر يوسف العمران والمعروف إعلامياً بأسم بو جراح بهدف القيام بمجموعة من المبادرات الاجتماعية والبيئية التي تُركز على حماية النظام البيئي لتنضم هذه الشراكة إلى برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك والتفاعل مع مختلف شرائح المجتمع.

تتضمن اتفاقية الشراكة الحصرية قيام بنك بوبيان بالتعاون مع المبادر بو جراح بمجموعة من المبادرات الاجتماعية التطوعية والبيئية الهادفة إلى لنشر الوعي البيئي وتطبيق الاستدامة وفق معاييرها العالمية ذلك ضمن الحملة التي أطلقها يوسف العمران تحت شعار #بوجراح_يغير.

وبهذه المناسبة قال مدير أول إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية وليد الصقعبي" يسعدنا أن نُعلن عن انضمام المبادر الكويتي "بو جراح" وفريق عمله إلى برنامج بنك بوبيان للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال شراكة حصرية ليمثل بذلك بنك بوبيان نواه ارتكاز لدعم سلسلة من المبادرات والأفكار الجديدة التي ترفع درجة الحس الوطني لدى المجتمع.

وأضاف ان هذه الشراكة تأتي لتعزز مكانة بنك بوبيان الرائدة في المسؤولية الاجتماعية ودوره في التشجيع على التغيير الإيجابي وتؤكد اننا نسير في الطريق الصحيح للخروج من الإطار التقليدي المتعارف عليه سواء من حيث نوعية المبادرات التي نطلقها أو الشرائح التي نستهدفها سواء داخل الكويت أو خارجها.

وأوضح أن شخصية بوجراح من الشخصيات المؤثرة جداً على ساحة التواصل الاجتماعي الذين استطاعوا ترك بصمتهم الواضحة ليكون عنصر فعال ومؤثر في إحداث تغيير إيجابي وذلك من خلال ما تبناه وفريق عمله من مبادرات وإن كانت تبدو بسيطة إلا أن نجاحها يرجع إلى الجهود الجماعية الداعمة للتشجيع والتغيير من أجل الأفضل.

** مبادرات سابقة ضمن #بوجراح_يغير

وأشار الصقعبي إلى أن بنك بوبيان كان من أوائل الجهات الداعمة والمشاركة في مبادرات بو جراح الاجتماعية والتطوعية، حيث قام البنك بمشاركة مجموعة من موظفيه بتركيب مرابط بحرية في جزيرة أم المرادم للحفاظ على الشعاب المرجانية والحياة البحرية في الكويت بما يعزز التزامه باتباع مؤشرات الاستدامة البيئية.

كذلك قام فريق من موظفي بنك بوبيان وفريق بو جراح باستبدال مظلات برج التحرير المتهالكة، ليقرر بوبيان تغييرها بالكامل ونقدم من خلالها إضافة ورسالة حقيقية لدولتنا الغالية الكويت، مؤكداً أن هذا التعاون من شأنه فتح المجال أكثر أمام الشباب الكويتي من محبي الأعمال التطوعية لمشاركتهم في إحداث تغيير ملموس وتطبيقه على أرض الواقع وهو ما لمسناه بالفعل من حماس ورغبة في الإصلاح وهذا دورنا تجاه تبني هذا الاستعداد باعتبارنا شركاء رئيسيون في بناء المجتمع.

من جانبه قال المبادر يوسف العمران "أود أن أعرب عن شكري وامتناني لبنك بوبيان عن شراكته ودعمه لمبادرات التغيير كذلك دعمه للشباب الكويتي المُحب للتغيير الإيجابي مشيراً إلى أن تبنى بوبيان لهذا البرنامج خطوة تؤكد مدى المسؤولية الاجتماعية التى يتمتع بها البنك.

وأضاف العمران انه ليس بالغريب على بنك بوبيان أن يكون أحد الداعمين الأوائل لمبادرات حملة #بوجراح_يغير ويرجع ذلك إلى ما يملكه من سجل زاخر بالعديد من المبادرات الاجتماعية لتكون بمثابة ايقونات اجتماعية سطرت بها اسم الكويت على خارطة الدول الداعمة للأعمال الاجتماعية التطوعية والخيرية في شتى المجالات منها البيئية والرياضية والصحية كذلك مبادرات دعم المبادرين المحليين الكويتين أصحاب الأعمال الناشئة".

في سياق متصل اختتم الصقعبي "نتطلع من خلال هذه التعاون المثمر إلى تقديم سلسلة ناجحة ومؤثرة من المبادرات الاجتماعية نعكس من خلالها دورنا في خدمة دولة الكويت وحرصنا على التواجد في المبادرات الاستراتيجية الداعمة لها انطلاقاً من مكانة بوبيان الرائدة كأحد أهم مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.

يُذكر أن المبادر بو جراح بدأ في سلسلة من المبادرات الاجتماعية والتطوعية منذ فبراير الماضي، وخلال فترة ستة أشهر فقط تم إنجاز أكثر من 17 مبادرة، بإجمالي عدد متابعين يصل أكثر من 350 ألف متابع على مختلف حسابات التواصل الاجتماعي.

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