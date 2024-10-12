الكويت، في إطار التزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية التي تتماشى مع احتياجات عملائه، افتتح بنك برقان أحدث فروعه في منطقة الدعية، تحت رعاية وحضور معالي محافظ العاصمة الشيخ/ عبدالله سالم العلي الصباح، وبحضور السيد/ فاضل محمود عبد الله، الرئيس التنفيذي لبنك برقان - الكويت، والسيد/ مناف المنيفي، مدير عام - إدارة الخدمات المصرفية الشخصية بالوكالة في بنك برقان، والسيد/ سالم الأستاذ، رئيس مجلس إدارة جمعية الدعية التعاونية إضافة إلى كبار المدراء والمسؤولين في بنك برقان ومحافظة العاصمة. وبافتتاح الفرع الجديد في منطقة الدعية، أصبح عدد فروع مجموعة بنك برقان 29 فرعاً في الكويت، و125 فرعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى توسيع مجموعة خدماته ومنتجاته محلياً وعالمياً.

وبهذه المناسبة، أعرب محافظ العاصمة الشيخ/ عبدالله سالم العلي الصباح عن سعادته لافتتاح الفرع الجديد لبنك برقان، كما أشاد بالدور الرئيسي للبنك وجهوده في توفير أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبّي احتياجات العملاء في محافظة العاصمة بشكل خاص وجميع أنحاء الكويت بشكل عام، مما يساهم في تحقيق رؤية الكويت 2035.

ونوه إلى أهمية القطاع المصرفي الكويتي والدور المنوط به كركيزة أساسية لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية في البلاد. كما توجه معالي المحافظ بالشكر إلى الرئيس التنفيذي - الكويت والإدارة العليا في بنك برقان على الجهود المبذولة لإنجاز هذا الفرع، متمنياً لهم التوفيق في مواكبة مستجدات الصناعة المصرفية.

وتعليقاً على افتتاح الفرع الجديد، قال السيد/ مناف المنيفي، مدير عام - إدارة الخدمات المصرفية الشخصية بالوكالة في بنك برقان: "انطلاقاً من شعارنا "أنت دافعنا"، يسعدنا أن نعلن عن افتتاح أحدث فروعنا المصرفية في منطقة الدعية، والذي يجعلنا أقرب إلى قاعدة عملائنا، حيث يواصل البنك مسيرة نموه وتطوره والتزامه باستراتيجية قوية. يعدّ فرع الدعية الـ 8 في محافظة العاصمة، وهذا دليل على نجاحنا في تحقيق التوسّع بشبكة فروعنا من أجل تلبية الاحتياجات المصرفية لقاعدة عملائنا وذلك عبر تسهيل وصولهم لخدماتنا في جميع أنحاء الكويت، إضافة إلى توفير أفضل مستوى خدمة يتماشى مع تطلعاتهم ومواكب للمستجدات العالمية في الصناعة المصرفية".

وأضاف المنيفي: "يتميّز فرع الدعية الجديد بتصميم عصري ومتكامل الخدمات، حيث بإمكان العملاء فتح الحسابات وطلب القروض والتقديم على البطاقات الائتمانية وإجراء جميع عمليات الصرف والإيداع وتحويل وصرف العملات. كما حرصنا على تزويد الفرع بأحدث وسائل التكنولوجيا لخدمة عملائنا بما يتواكب مع التطورات السريعة التي تشهدها الخدمات المصرفية في الآونة الأخيرة".

وبيّن "أن بنك برقان وقبل افتتاح هذا الفرع، قاد مبادرة لتشجير وتجميل حديقة في الدعية مزودة بمنطقة لألعاب الأطفال، لخلق مساحات خضراء تساهم في تعزيز البيئة المستدامة وتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة، ويأتي ذلك في إطار جهوده لنشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في المحافظة على المساحات الخضراء بما يتماشى مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية".

وتابع المنيفي: "أن الفريق الذي سيدير عملية تشغيل هذا الفرع كان محور اهتمامنا خلال عملية التجهيز لافتتاحه، حيث يضمّ نخبة من موظفينا ذوي الخبرة الطويلة والكفاءة العالية لضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات والمنتجات لعملائنا الكرام. نؤكد حرص بنك برقان على توفير تجربة فريدة من خلال تقديم خدمات حديثة ومتطورة وحلول عالية الكفاءة تضمن سهولة الإجراءات والمعاملات المصرفية مع توفير أعلى مستويات الأمان".

والجدير بالذكر أن فرع الدعية يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات لسكان منطقة الدعية والمناطق المجاورة. كما يستمرّ بنك برقان بتقديم خدماته الرقمية المتطورة على مدار 24 ساعة من خلال الموقع الإلكتروني، وتطبيق بنك برقان للموبايل، وعبر خدمتي الرسائل النصية القصيرة والواتساب، مع إمكانية فتح حساب كنز أونلاين في دقيقة واحدة باستخدام تطبيق بنك برقان.

وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المميزة والمبتكرة التي يقدّمها بنك برقان، نهدف إلى خدمة جميع أفراد المجتمع بشكل مستدام، كما نوفر للعملاء إمكانية اختيار مكان وكيفية إتمام معاملاتهم المصرفية التي تتماشى مع متطلباتهم والاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسلسلة.

نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في الكويت عام 1977 كبنك تقليدي يركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. وما زال يقدّم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان، وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استناداً إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعاً بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة LEED v4.1 O+M: EB الذهبية عن مقرّه الرئيسي، إلى جانب حصوله على شهادة ISO/IEC 27001: 2022 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وشهادة ISO/IEC 27701: 2019 لأنظمة إدارة خصوصية المعلومات (PIMS)، وشهادة ISO/IEC 20000-1: 2018 لأنظمة إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات (ITSMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة لنظام إدارة الجودة (QMS)، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاً بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية. وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة "أفضل بيئة للعمل®"، خلال عام 2023، وذلك اعترافاً بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدّمة لموظفيه، علماً بأنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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