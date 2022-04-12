الكويت: أطلق بنك برقان بالشراكة مع ماستركارد في الكويت خدمة تحويلات دولية سريعة (Fast International Transfers) لتأمين تحويلات مالية دولية فورية وآمنة. وتعتبر هذه الخطوة تقدما جديدا في خطة البنك المستقبلية التي تهدف لاعتماد خدمات رقمية أكثر تطورا وحلولا تكنولوجية رائدة في المجال المالي لتعزيز تجربة العملاء المصرفية.

وسوف يتيح بنك برقان لعملائه من خلال هذه الشراكة مع ماستركارد للخدمات العابرة للحدود (Mastercard Send) إمكانية إجراء تحويلات دولية فورية، آمنة وسهلة على مدار الساعة، عبر موقعه الإلكتروني أو تطبيق برقان. وتعتبر هذه الخدمة نقلة نوعية في عالم الخدمات الرقمية، إذ تُمكن العملاء من تحويل الأموال بعملات مختلفة الى أكثر من 25 دولة حول العالم بما في ذلك مصر والمملكة المتحدة وبنغلاديش وسريلانكا والفلبين وباكستان وسنغافورة وتايلاند ودول الإتحاد الأوروبي. ومن مميزات خدمة Fast International Transfers الشفافية العالية في عملية التحويل، عدم دفع أي رسوم إضافية، أسعار صرف تنافسية، وإمكانية تتبع التحويلات وفقاً لأعلى معايير الأمان العالمية.

وقد صرّح السيد دينيز جنكيز - رئيس إدارة الخدمات المصرفية الرقمية للمجموعة في بنك برقان، حول إطلاق الخدمة قائلا: "لقد مكنتنا الشراكة مع ماستركارد من توفير خدمة تسهل التحويلات المالية الدولية الفورية لعملائنا والتي نعلم أنها ضرورية لتحقيق الشمول المالي والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي. وقد أصبح بإمكان عملائنا من خلال منصة Cross Border من ماستركارد إرسال واستلام الأموال دوليّاً بكل سهولة في وقت قياسي وبخدمة تضمن أعلى المعايير الأمنية".

كما علّق السيد سودهير أيير - نائب الرئيس في شركة ماستركارد للخدمات العابرة للحدود في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية - حول الشراكة بين ماستركارد وبنك برقان ، قائلاً : "يساعد هذا التعاون مع بنك برقان شركة ماستركارد على التوسّع في نشر أبسط تقنيات التحويل المالي الدولي، والأكثر أماناً."

كما أضاف" تتيح خدمة Fast International Transfers الجديدة تحويل الأموال لأكثر من 25 دولة عبر منصات البنك الرقمية. وسوف تُحدث هذه الخطوة تغييرا حقيقيا وجوهريا في عالم التحويلات المالية وتعطي دافعاً كبيراً لنمو الاقتصاد الرقمي والشمول المالي في منطقتنا. وبفضل توسيع مجال نقاط الاستلام، يمكن للمستفيدين من هذه الخدمة الآن الحصول على أموالهم بشكل أسرع خلال دقائق فقط".

ويدعم إطلاق خدمة Fast International Transfers خطة بنك برقان الاستراتيجية الرامية لتوفير حلول رقمية مبتكرة تتماشى مع احتياجات العملاء وأسلوب حياتهم.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في عام 1977، ركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. ويحتلّ بنك برقان مركزاً رياديا في القطاع المصرفي الكويتي باعتباره ثالث أكبر بنك من حيث الأصول، كما يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، ومصرف بغداد (العراق ولبنان)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاَ بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.