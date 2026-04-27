دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن بنك المارية المحلي، البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات، عن افتتاح فرع جديد له في سيتي ووك دبي، في خطوة تعزز حضوره في المركز التجاري الأبرز بالدولة، وتوسع نطاق تركيزه على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعملاء الأفراد.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد ضمن الاستراتيجية التوسعية للبنك الرامية إلى الجمع بين الحلول المصرفية الرقمية المتطورة ونقاط الخدمة الفعلية الموجهة في المراكز الاقتصادية ذات النمو المرتفع، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو الاقتصاد الرقمي، ويساهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

تم تصميم موقع سيتي ووك خصيصاً لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، حيث يوفر مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل فتح الحسابات الجارية بسهولة وسلاسة، وخدمات الرواتب ونظام حماية الأجور (WPS)، وحلول قبول المدفوعات للتجار، إضافة إلى خدمات الدفع المتكاملة. وصُمم الموقع لدعم الشركات في مختلف مراحل نموها، كما يقدم حلولاً مصرفية مصممة وفق احتياجات كل عميل، بإشراف مديري العلاقات المصرفية المتخصصين، إلى جانب إتاحة عدد من حلول إدارة النقد والخدمات المصرفية للمعاملات لعملاء الشركات.

وسيواصل العملاء الأفراد الاستفادة من باقة متكاملة من الحلول المصرفية الشخصية، تشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتمويل الشخصي، وبطاقات جيون للخصم المباشر، وخدمات "آني" للتحويلات الفورية، إضافة إلى فتح الحساب رقمياً عبر الهوية الرقمية UAE PASS بكل سهولة وسرعة.

كما يضم الفرع خدمات الصرافين، ومكاتب خدمة العملاء، وأجهزة الصراف الآلي، والأجهزة المصرفية متعددة الخدمات (MFKs)، التي تتيح للعملاء طباعة بطاقات الخصم المباشر ودفاتر الشيكات وإنجاز عدد من المعاملات المصرفية ذاتياً داخل الفرع.

وشهد حفل الافتتاح حضور سعادة طارق المسعود، رئيس مجلس الإدارة، والسيد عبدالله المزروعي، عضو مجلس الإدارة، والسيد محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي، إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين ومجموعة من عملاء قطاع الشركات.

وقال السيد محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي:"يمثل افتتاح فرعنا الجديد في سيتي ووك دبي امتداداً لالتزامنا بالاقتراب أكثر من عملائنا، والمساهمة في دعم النمو المتواصل لاقتصاد دبي الحيوي. وقد تم تصميم هذا الفرع خصيصاً لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملاء الشركات، إلى جانب تلبية الاحتياجات المصرفية المتنوعة للعملاء الأفراد. كما يأتي استجابةً للطلب المتزايد على النماذج المصرفية الهجينة التي تجمع بين سهولة الخدمات الرقمية والدعم المباشر داخل الفروع. وتواصل دبي ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر المراكز الاقتصادية نشاطاً في المنطقة، لا سيما لرواد الأعمال والشركات الطموحة. ومن خلال هذا التوسع، نعمل على تقريب نموذج بنك المارية المحلي المصرفي القائم على التكنولوجيا من العملاء، بما يدعم نمو الأعمال، والابتكار، والشمول المالي."

ويؤكد هذا الفرع الجديد استراتيجية البنك في التوسع عبر نقاط خدمة ذكية تركز على احتياجات العملاء، وتجمع بين الكفاءة الرقمية والدعم الحضوري، بما يعزز الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وحلول المدفوعات، ونمو الأعمال في مختلف أنحاء الدولة.

ويعمل بنك المارية المحلي، المرخص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كبنك رقمي محلي يقدم خدماته للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى عبر منظومة متكاملة من القنوات المصرفية الرقمية وشبكة متنامية من الفروع والمواقع الذكية في أنحاء الدولة.

-انتهى-

#بياناتشركات