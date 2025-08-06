أبوظبي : أعلن بنك المارية المحلي، البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكة استراتيجية جديدة مع الفردان للصرافة، إحدى أبرز مزودي الخدمات المالية وأكثرهم ثقة في الدولة، وذلك لتوفير خدمات إيداع نقدي سريعة وسهلة لعملائه في كل الإمارات.

وبفضل وجود أكثر من 90 فرعاً للفردان للصرافة منتشرة في مختلف أنحاء الدولة، أصبح بإمكان عملاء بنك المارية المحلي الآن التوجه إلى أقرب فرع لإيداع أموالهم النقدية في حساباتهم بسهولة تامة. وتعكس هذه المبادرة التزام البنك المستمر بتقديم خدمات مصرفية ميسرة ومرنة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات.

وقال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: "في الفردان للصرافة، نحرص دائمًا على تقديم قيمة حقيقية لعملائنا من خلال الثقة وسهولة الوصول إلى خدماتنا. ويجسد تعاوننا مع بنك المارية المحلي هذا الالتزام، حيث نساعد الأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات على إيداع أموالهم بسهولة وأمان، أينما كانوا. ومن خلال دمج خبرتنا الطويلة في تقديم الخدمات الموثوقة مع الكفاءة الرقمية لبنك المارية المحلي، نسعى لجعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة وشمولًا. هذه الشراكة تؤكد كيف يمكن للمؤسسات المالية أن تتعاون لتبسيط حياة الناس وتحقيق أثر مستدام."

وعلّق محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، قائلاً: "يسعدنا التعاون مع الفردان للصرافة لتوسيع نطاق خدماتنا والوصول إلى عدد أكبر من العملاء في مختلف مناطق الدولة. بنك المارية المحلي يوفر لعملائنا المرونة والسهولة التي يحتاجونها لإدارة أموالهم بكل سلاسة — في أي وقت ومن أي مكان. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دورنا في خدمة المجتمع، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، ودعم الشركات الصغيرة، ومساعدة الأفراد على التحكم بشكل أفضل في شؤونهم المالية".

وتأتي هذه الشراكة لتعزز شبكة البنك المتنامية من شركائه، والتي تشمل كلاً من أجهزة الصراف الآلي لبنك أبوظبي الأول، والأنصاري للصرافة، ورضا الأنصاري للصرافة، ولولو للصرافة، ولاري للصرافة. وبانضمام الفردان للصرافة، أصبح لدى عملاء بنك المارية المحلي الآن إمكانية الوصول إلى أكثر من 700 موقع للإيداع النقدي، ما يجعلها أكبر شبكة إيداع نقود بين جميع البنوك في الدولة.

حول بنك المارية المحلي

بنك المارية المحلي هو أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات، حيث يوفر تجربة مصرفية متعددة القنوات للأفراد والشركات الصغيرة.

ويُعد بنك المارية المحلي بنكًا متخصصًا يركز على النمو وخدمة مجتمع دولة الإمارات، بما في ذلك المواطنين والمقيمين والشركات (منشآت صغيرة ومتوسطة وكبرى)، وذلك تماشيًا مع رؤية قيادة الدولة في دعم الأفراد والمشروعات الصغيرة ضمن اقتصاد الإمارات، وتعزيز ثقافة مستقبلية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا والتفكير المتقدم.

حول الفردان للصرافة

الفردان للصرافة هي إحدى شركات مجموعة الفردان، التي تعود جذورها إلى عام 1954. انطلقت المجموعة من إرث عريق في الملاحة وتجارة اللؤلؤ لتتحول إلى التجارة العامة، ليصبح اسم "الفردان" مرادفًا للأمان والموثوقية. ومن خلال الاستفادة من تنوع استثمارات المجموعة ونجاحها في مجالات العقارات والمجوهرات الراقية والخدمات المالية، تتمتع الفردان للصرافة بحضور عالمي يرتكز على الثقة والمصداقية كقيم أساسية.

تأسست الفردان للصرافة في عام 1971، وكان لها دور فريد في دعم المجتمعات التي ساهمت في بناء دولة الإمارات، من خلال مساعدتهم على تحقيق أحلامهم – سواء داخل الدولة أو في بلدانهم الأصلية. وتفخر اليوم بخدمة المجتمع المتعدد الثقافات في دولة الإمارات من خلال حضورها المتكامل عبر القنوات الرقمية والتقليدية، حيث تقدم خدمات مالية عبر تطبيق "AlfaPay" وشبكة تضم أكثر من 90 فرعًا في مختلف إمارات الدولة. كما تعززت مكانتها من خلال علاقاتها القوية مع أكثر من 150 بنكًا ومؤسسة مالية حول العالم، ما يتيح لها تقديم معاملات مالية آمنة تقوم على الثقة والموثوقية.

وإيمانًا منها بأهمية الابتكار، تواصل الفردان للصرافة تبنّي التحول الرقمي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع مصادر الإيرادات. ويشمل هذا التوجه الاستراتيجي دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتقديم خدمات تركّز على العميل، بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات للابتكار والشمول المالي. ومن الجدير بالذكر أن الشركة أصبحت شريكًا مؤسسًا لمهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، ما يؤكد ريادتها في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية.

وتتمثل رسالة الفردان للصرافة في إعادة تعريف خدمات تحويل الأموال والمدفوعات عالميًا من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات، وشبكة فروع قوية، وخدمة عملاء متميزة. وتلتزم الشركة بقيم النزاهة، والابتكار، والالتزام، والتعاون، وربط المجتمعات من خلال الشمول المالي.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: alfardanexchange.com

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