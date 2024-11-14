وقع بنك المارية المحلي، البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع شركة ميدان للخدمات الإدارية (MMS) ليقدم تسهيلات مصرفية متكاملة لجميع أنواع الأعمال المؤسسة في منطقة ميدان الحرة. وتتيح منصة الأعمال الرقمية المتطورة من بنك المارية المحلي فتح حسابات مصرفية للأعمال في 6 خطوات بسيطة، في أقل من 48 ساعة، بدون حد أدنى للرصيد، وبدون رسوم شهرية.

وتهدف هذه الشراكة الثنائية إلى تعزيز التعاون المشترك لتمكين أصحاب الأعمال ودعمهم في الوصول إلى باقة إمكانيات مصرفية ذات قيمة مضافة من خلال منحهم حلول مصرفية رقمية متقدمة ومخصصة وآمنة ومتوفرة دائمًا.

"ميدان" هو المفهوم الرؤيوي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، رعاه الله. وتتمثل مهمة ميدان في تعزيز إمكانية الوصول إلى ريادة الأعمال، وتحفيز نمو الأعمال، وتنمية نظام بيئي نابض بالحياة ومترابط للمبتكرين. ومنذ افتتاحه في عام 2010، اكتسب ميدان اهتمامًا عالميًا، مع التركيز على استراتيجية موجهة نحو المستقبل، تهدف إلى تمكين الشركات للازدهار. وتوفر المنطقة الحرة مجموعة شاملة من الأدوات والموارد لدعم الشركات العاملة في إطارها، فتضمن نجاحها.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقدم بنك المارية المحلي مجموعة متنوعة من المنتجات المالية المصممة لجميع أنواع الشركات، سواء كانت ملكية فردية أو شراكة أو شركة مساهمة. وستشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وحسابات التوفير والحسابات الجارية، ونظام حماية الأجور، والسحوبات على المكشوف، والقروض، والتمويل التجاري.

ولتعزيز تجربة أصحاب الأعمال أكثر، يقدم بنك المارية المحلي خدمة الاتصال الرقمي المباشر المتقدمة، والتي تسمح للعملاء بالتواصل مع وكلاء خدمة عملاء بنك المارية المحلي عبر مكالمات الفيديو المباشرة والآمنة. ويعمل هذا النهج المبتكر للتخلص من الحاجة إلى تقديم الوثائق الورقية أو زيارة الفرع شخصيًا، مما يوفر دعمًا فعالًا مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الحديثة.

قال مدير المنتجات في بنك المارية المحلي سوريش يرابالي: "نحن متحمسون للشراكة في هذه المبادرة، لأنها تعكس التزامنا بتمكين الشركات بالأدوات التي تحتاجها للازدهار. هدفنا تبسيط الإدارة المالية لعملائنا ودعم نموهم في سوق سريع التطور."

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال السيّد حميد العطار، رئيس الخدمات المصرفية لقطاع الشركات لدى بنك المارية المحلي: "نحن فخورون جدًا بالشراكة مع شركة ميدان للخدمات الإدارية بهدف خدمة مجتمعنا ودعم التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشرفنا أن نشارك في المشاريع الرؤيوية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تمكّن أصحاب الأعمال من الابتكار والنمو في مجتمعنا. ويسعدنا أن نقدّم لهم الأدوات المالية الذكية والمبتكرة والملائمة اللازمة لدعم مسيرتهم الريادية."

وأضاف: "إن تعاوننا مع شركة ميدان للخدمات الإدارية يؤكد التزامنا بتعزيز تنمية المشاريع المحلية في دبي. ونحن على ثقة بأن حلولنا المصرفية البسيطة والرقمية المتكاملة ستمهد الطريق لنمو الأعمال ونجاحها في دبي والإمارات العربية المتحدة."

حول بنك المارية المحلي:

بنك المارية المحلي هو أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر تجربة شاملة لكل من المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة. البنك متخصص للغاية، ويركز على النمو وخدمة المجتمع الإماراتي، والذي يشمل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين والشركات (الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة). وتتماشى رؤية البنك مع رؤية قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، الملتزمين بدعم الأفراد والشركات الصغيرة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز ثقافة التفكير المستقبلي التي تؤيد الابتكار والتكنولوجيا.

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