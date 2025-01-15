البرجس: أجهزة الصراف الآلي باتت أكثر قدرة على تلبية متطلبات عملائنا عبر إضافة خدمات وتطوير أخرى قائمة

- الخدمات تتضمن تحويل الأموال محلياً ودولياً وتغيير أو إضافة البريد الإلكتروني والدفع ببطاقات الائتمان والسحب النقدي بدون بطاقة

في إطار حرصه الدائم على منح عملائه تجربة مصرفية أفضل تتماشى مع احتياجاتهم وتحقق تطلعاتهم، وبما يتوافق مع إستراتيجية التحول الرقمي للخدمات المصرفية الشخصية للبنك لعام 2025، أعلن بنك الكويت الوطني عن تشغيل تطبيق CXBanking المتطور على أجهزة الصراف الآلي التابعة له في كافة أنحاء الكويت، وذلك بالتعاون مع شركة NCR ATLEOS.

ويسمح التطبيق الجديد الذي يعتمد على تجارب العملاء لبنك الكويت الوطني باستخدام أحدث تقنيات تطوير أجهزة الصراف الآلي، ما يجعل رحلة العميل عبر هذه الأجهزة قابلة للبرمجة بعد أن كانت مبرمجة ومدارة من قبل مزود الخدمة، الأمر الذي يتيح للعملاء المزيد من التفاعل ويمنحهم فرصة استكشاف العديد من المزايا المصرفية الجديدة والمعززة على أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك عبر استخدام أكثر التقنيات تطوراً.

ويتيح تطبيق CXBanking لعملاء بنك الكويت الوطني الحصول على العديد من الخدمات عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك منها: السحب والإيداع النقدي، تحويل الأموال محلياً ودولياً، تغيير أو إضافة البريد الإلكتروني، اختيار الفئة المفضلة للعميل بكل سهولة، الدفع ببطاقات الائتمان ودفع أقساط البطاقات.

كما بات بإمكان عميل "الوطني" السحب النقدي عبر جهاز الصراف الآلي بدون بطاقة باستخدام رقم الهاتف النقال أو البطاقة المدنية، وتحديث تاريخ انتهاء البطاقة المدنية، واستخراج كشف الحساب، إضافة إلى عرض وإدارة حساباته وبطاقاته الائتمانية.

ويوفر التطبيق لعملاء "الوطني" أيضاً تجربة فريدة من نوعها، حيث سيكون لكل شريحة من العملاء لون ومظهر (ثيم) مختلف يظهر بمجرد بدء استخدامهم لأي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك.

ومن شأن هذا التطور الجديد أن يقلل العبء على فروع بنك الكويت الوطني، بفضل ما يوفره التطبيق من خدمات مصرفية جديدة على أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك إضافة إلى تحديث الخدمات القائمة، وذلك على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، في جميع أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في فروع البنك، والتي تغطي كافة محافظات الكويت.

وفي هذه المناسبة، قالت مدير قنوات الصراف الآلي والإيداع النقدي في بنك الكويت الوطني، السيدة/ رشا البرجس: "يحرص بنك الكويت الوطني دائماً على تطوير الخدمات والمنتجات التي يقدمها لعملائه، بهدف تزويدهم بتجربة مصرفية مميزة تلبي طموحاتهم وتختصر لهم الوقت والجهد، وتمكّنهم من إتمام معاملاتهم بسرعة وبكل سهولة".

وأكدت البرجس أن أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الكويت الوطني، وبعد تشغيل تطبيق CXBanking، باتت أكثر قدرة على تلبية متطلبات العملاء عبر تقديم خدمات أكثر عدداً وتطوراً، ما سيجعل هذه الأجهزة قناة مصرفية مفضلة للكثيرين، حيث يمكنهم إتمام الكثير من معاملاتهم المصرفية عبرها بسهولة، ودون الحاجة إلى مراجعة الفروع.

الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يمتلك أكبر شبكة فروع مصرفية في الكويت، تضم 72 فرعاً، كما أن لديه أكبر شبكة من أجهزة الصراف الآلي يبلغ إجماليها 450 جهاز صراف آلي/ إيداع نقدي داخل مواقع البنك وخارجها.

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