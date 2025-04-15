- الوزان: الفرع الجديد يوفر خدمات ومنتجات مبتكرة تلبي كافة الاحتياجات المصرفية للطلبة

- "الوطني" أدخل تغييرات هائلة على مفهوم الفروع التقليدية لتضاهي المستويات العالمية

في إطار حرصه على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه أينما كانوا، وبما يتوافق مع إستراتيجيته الهادفة لأن يكون الأقرب لعملائه دائماً، افتتح بنك الكويت الوطني فرعه الجديد داخل الحرم الجامعي لجامعة عبدالله السالم، موسعاً بذلك شبكته المصرفية الأكبر على مستوى الكويت من حيث عدد الفروع ونطاق انتشارها.

حضر حفل افتتاح الفرع الجديد كل من الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، السيد/ صلاح الفليج ، ورئيس المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، الدكتورة/ موضي الحمود، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ محمد العثمان، إضافة إلى عدد من المسؤولين في كل من البنك والجامعة.

وفي هذه المناسبة، أفاد رئيس فريق المبيعات – مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والرقمية، السيد/ محمد الوزان، بأن بنك الكويت الوطني يوفر عبر الفرع الجديد خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة تلبي كافة الاحتياجات المصرفية للطلبة، وذلك في إطار مسؤوليته الاجتماعية تجاه المؤسسات التعليمية ومجتمع الشباب ومؤسسات المجتمع المدني الكويتي بشكل عام، مبيناً أن الفرع مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات المصرفية، بما يضمن حصول طلاب الجامعة على تجربة مصرفية متكاملة وشاملة.

وأكد الوزان أن افتتاح فرع جامعة عبدالله السالم يأتي في إطار سعي البنك الدائم إلى إثراء التجربة المصرفية لعملائه، من كافة شرائح المجتمع، وضمن جهوده لترسيخ موقعه الريادي بين المؤسسات المصرفية، عبر التوسع في شبكة فروعه، وابتكار حلول مصرفية وإطلاق خدمات تمكن عملاءه من إتمام معاملاتهم بسهولة وفي أقل وقت ممكن، حرصاً على راحتهم.

وأوضح أن بنك الكويت الوطني أدخل عبر فروعه الجديدة، بما فيها فرع جامعة عبدالله السالم، تغييرات هائلة على مفهوم الفروع التقليدية لتضاهي المستويات العالمية، بما في ذلك التصميم المميز والحلول المصرفية المتطورة المقدمة عبر هذه الفروع، لافتاً إلى أن التغييرات في الفروع الجديدة تلبي تطلعات العملاء الذين يحرص البنك على التواصل معهم والتعرف على احتياجاتهم من خلال قنواته الإلكترونية المتعددة وأساليب التحليل المتطورة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وأشار الوزان إلى أن شبكة فروع بنك الكويت الوطني وأجهزة السحب الآلي والصراف التفاعلي المنتشرة في كل أرجاء الكويت تتكامل مع قنواته الرقمية المتنوعة والأكثر تطوراً، بما يضمن حصول العملاء على تجربة مصرفية استثنائية وشاملة ويحقق إستراتيجية البنك بأن يكون الأقرب لعملائه دائماً.

يُذكر أنه بافتتاح الفرع الجديد، وسّع بنك الكويت الوطني شبكة فروعه الأكبر محلياً ليبلغ عددها 71 فرعاً، بالإضافة إلى ما يتميز به البنك من امتلاكه لأضخم شبكة من أجهزة السحب الآلي المملوكة للبنك على مستوى الكويت.

وكان بنك الكويت الوطني قد وقع مؤخراً اتفاقية تعاون مع جامعة عبدالله السالم، تهدف إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات متعددة، إضافة إلى دعم ورعاية البنك للعديد من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة على مدار العام، وذلك في إطار التزام "الوطني" بتعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة لدعم وتطوير الكوادر الوطنية الطموحة، وسعيه الدائم لدعم الشباب ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم.

-انتهى-

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