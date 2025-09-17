في خطوة جديدة تؤكد التزام بنك الكويت الوطني بتمكين موظفيه وتزويدهم بأحدث الحلول المصرفية الرقمية، أعلن البنك عن إطلاق مبادرة خاصة بالتعاون مع بنك "وياي"، أول بنك رقمي في الكويت. تهدف هذه المبادرة إلى توفير تجربة مصرفية رقمية شاملة لموظفي “الوطني”، مما يعزز رفاهيتهم المالية ويدعم نمط حياتهم العصري.

تأتي هذه الشراكة لتؤكد على إيمان بنك الكويت الوطني الراسخ بأهمية الاستثمار في موظفيه، وتوفير بيئة عمل متطورة تدعم نموهم المهني والشخصي. كما تعكس هذه المبادرة الدور الذي يلعبه بنك وياي في تبني أحدث تقنيات التحول الرقمي من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة وقروض رقمية تلبي احتياجات عملائه.

أبرز مزايا بنك "وياي" لموظفي الوطني:

سيتمكن موظفو بنك الكويت الوطني من الاستفادة الكاملة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي يقدمها بنك "وياي" من خلال تطبيقه الذكي، بما في ذلك:

تجربة مصرفية سلسة وإدارة مالية سهلة وذكية: يتميز تطبيق وياي بواجهة مستخدم بديهية وعصرية، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملاء وياي وتفضيلاتهم الرقمية، حيث يمكنهم الوصول إلى أنواع البطاقات المختلفة وغيرها من الخدمات والمزايا بسهولة وكذلك ترتيب منتجاتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة. ولتلبية تفضيلات العملاء بشكل أكبر، يتيح التطبيق البحث عن العروض والمكافآت داخل التطبيق، مع إمكانية تصنيفها حسب نوع البطاقة البنكية التي يحملها العميل أو حسب نوع العروض. كما يقدّم التطبيق أدوات متطورة لإدارة الميزانية الشخصية، وتتبع المصروفات بشكل لحظي، بالإضافة إلى إمكانية تحويل الأموال بسهولة وسرعة، مما يمنح الموظفين سيطرة كاملة على أموالهم ويعزز من كفاءة إدارتها .

المحل الرقمي: يوفّر التطبيق محلاً رقميًا متنوعًا يتيح للمستخدمين شراء مختلف البطاقات الرقمية بسهولة وأمان، بالإضافة إلى نظام دفع فواتير الموبايل. كما يمكن للعملاء إدارة خدمات الموبايل وشراء الباقات بأسعار تنافسية من شركة الاتصالات stc دون الحاجة إلى مغادرة تطبيق وياي.

حلول التوفير الذكي: يتيح تطبيق وياي للموظفين الاستفادة من ميزات مثل " حصالات التوفير" التي تساعدهم على تحديد أهداف توفير محددة والعمل نحو تحقيقها بفاعلية. كما تتيح هذه الحصّالات إمكانية اختيار الحصول على فوائد شهرية مما يساعد على تحقيق الأهداف المالية بشكل أسرع . ويوفر التطبيق خيار إخفاء رصيد حصالة التوفير وكذلك قفل الحصالة بشكل مؤقت، مما يمنع السحب المباشر من المبلغ المخصص للادخار حتى يتم الوصول إلى الهدف المحدد.

بطاقة وتطبيق "جيل" للأعمار من 8 إلى 14 عامًا: يمكن للموظفين من خلال ما يوفره تطبيق وياي من أدوات تحكم شاملة إصدار بطاقة جيل لأطفالهم لغرس الثقافة المالية وإدارة الأموال المسؤولة لديهم منذ الصغر. وتتميز واجهة مستخدم عملاء "جيل" بأنها مبسطة وتحاكي اللغة التي يفهمها الصغار مما يلبي معايير جديدة للخدمات المصرفية التي تلبي الاحتياجات المحددة لهذه الفئة العمرية.

وتعليقاً على هذه المبادرة، صرّح عماد العبلاني، رئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني: "لطالما كان بنك الكويت الوطني ملتزماً بتمكين موظفيه وتوفير بيئة عمل محفزة. هذه الخطوة مع بنك "وياي" تأتي لتقديم تجربة مصرفية متكاملة تتماشى مع نمط حياتهم العصري. نحن نؤمن بأن توفير أفضل الأدوات والخدمات لموظفينا لا يعزز فقط من إنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي، بل يساهم أيضاً في تحقيق أهدافهم المالية والشخصية."

وأضافت آمال الدويسان، رئيس بنك "وياي": "نحن فخورون بهذه المبادرة التي تؤكد على مكانة بنك "وياي" ودوره في إعادة تعريف التجربة المصرفية لتكون أكثر سهولة ومرونة. إن تقديم خدماتنا الرقمية لموظفي بنك الكويت الوطني هو تأكيد على ثقتنا في قدرة بنك "وياي" على مواكبة المتغيرات السريعة في عالمنا اليوم."

