"الوطني" يواصل ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية ذات رؤية مستقبلية تضع موظفيها في قلب نجاحها المستمر

البرنامج يزوّد فرق العمل بالأدوات اللازمة لتحويل أفكارهم الجريئة إلى حلول واقعية تُحدث فرقاً حقيقياً في تجربة العملاء

مبادرة رائدة تضع موظفي "الوطني" في صميم الابتكار وتمكّنهم من التفكير كرواد أعمال

أعلن بنك الكويت الوطني، المؤسسة المالية الرائدة في المنطقة، عن إطلاق برنامج "ابتكر مع الوطني"، أول برنامج لريادة الأعمال في الكويت، بالتعاون مع "بلج آند بلاي"، أكبر منصة عالمية للابتكار. وتأتي هذه المبادرة كخطوة محورية في مسيرة البنك لتعزيز ثقافة الإبداع، وتمكين الموظفين، وترسيخ الابتكار كركيزة أساسية في صميم عملياته.

وتم تصميم برنامج "ابتكر مع الوطني" لإطلاق العنان للإمكانات الإبداعية للقوى العاملة في بنك الكويت الوطني، من خلال تمكين الموظفين ليصبحوا قوى فاعلة في دفع عجلة التغيير. ويوفر البرنامج، عبر التدريب المكثف والإرشاد والتعرف على أطر الابتكار العالمية، فرص اكتساب خبرات عملية في مجالات التفكير التصميمي، والذكاء الاصطناعي، والنماذج الأولية السريعة، مع تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى حلول مصرفية مبتكرة ذات أثر ملموس.

ووقع الاختيار على 50 موظفاً من موظفي البنك بعد عملية تقييم دقيقة أجرتها شركة "بلج آند بلاي". وعلى مدار ستة أشهر، سيعمل المشاركون ضمن فرق متعددة الوظائف لتطوير أفكار تعالج التحديات الفعلية التي تواجه العملاء والعمليات التشغيلية. وسيتم تبني المفاهيم الواعدة وتجربتها عبر مجموعة الوطني، فيما سيحظى الفريق الفائز بفرصة لزيارة وادي السيليكون، والتفاعل مع منظومة الابتكار في "بلج آند بلاي"، وعرض مشاريعهم أمام قادة التكنولوجيا والقطاع المالي على المستوى العالمي.

وفي تعليقه على إطلاق البرنامج الجديد، قال رئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عماد العبلاني: "يعكس برنامج "ابتكر مع الوطني" قناعتنا في بنك الكويت الوطني بأن أفضل الابتكارات تنطلق من داخل المؤسسة نفسها. نحن نؤمن بأن تمكين الموظفين وتشجيعهم على التفكير بطريقة ريادية هو الطريق لتعزيز ثقافة تجمع بين الإبداع، المسؤولية، والنظرة المستقبلية، بما يدفع عجلة التطوير في مختلف قطاعات البنك".

وأضاف العبلاني: "هذه المبادرة تؤكد التزام بنك الكويت الوطني بدعم موظفيه، فهم المحرك الأساسي للتغيير والتطور. ومن خلال برنامج "ابتكر مع الوطني" الذي يربط بين الفكرة والتنفيذ، سيتم تزويد فرق العمل بالأدوات اللازمة لتحويل أفكارهم الجريئة إلى حلول واقعية تُحدث فرقًا حقيقيًا في تجربة العملاء، وتُعزز مكانة البنك الرائدة في قطاع يشهد تغيرات متسارعة".

من جهته، علق الشريك الإداري في "بلج آند بلاي"، الدكتور فيليب غنيتينغ، قائلاً: "نفخر بشراكتنا مع بنك الكويت الوطني في هذه المبادرة الرائدة التي تضع موظفي البنك في صميم الابتكار. فمن خلال برنامج 'ابتكر مع الوطني"، نهدف إلى تمكين الموظفين من التفكير كرواد أعمال، والتحلي بالجرأة لخوض التجربة، وإشعال شرارة التحول من الداخل. ويجسد هذا البرنامج التزام بنك الكويت الوطني برسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية عبر تشجيع الإبداع والتعاون وروح القيادة المستقبلية، كما نتطلع لربط أبرز المواهب في الكويت بشبكة ابتكارنا العالمية".

ويؤكد بنك الكويت الوطني التزامه المستمر بالتحول الرقمي وتنمية المواهب في مجال ريادة الأعمال، وترسيخ مكانته الريادية في مجال الابتكار المالي. كما يواصل البنك الاستثمار في موظفيه كركيزة جوهرية لنجاحه المستدام، من خلال تطوير استراتيجية شاملة تدمج الابتكار والتحول الرقمي وتطوير الكفاءات. وتعكس جهود البنك المستمرة لتعزيز الإبداع وتمكين المواهب في كافة إداراته وأقسامه التزامه ببناء مؤسسة جاهزة للمستقبل، قادرة على تلبية احتياجات العملاء المتطورة والمساهمة في تطوير النظام المالي. ومن خلال دعم مبادرات مثل برنامج "ابتكر مع الوطني"، لا يعزز البنك ريادته في الابتكار فحسب، بل يؤكد رؤيته في تنمية ثقافة ديناميكية في مكان العمل، تساهم في تعزيز النمو، وتلهم التميز، وتجعل من موظفيه القوة الدافعة وراء التقدم المستمر للبنك.

وانطلاقاً من أسسه الراسخة في تطوير المواهب، يستثمر بنك الكويت الوطني في برامج شاملة تهدف إلى صقل الريادة، وتعزيز الخبرات التقنية، وغرس ثقافة التعلم المستمر. وتشمل هذه المبادرات أكاديمية الوطني، التي تمنح الخريجين الجدد المهارات المصرفية الأساسية، وأكاديمية الوطني للتكنولوجيا، التي ترتقي بالقدرات الرقمية والتكنولوجية للمهنيين الشباب. ومن خلال برامج التدريب والقيادة المتخصصة، يهيئ البنك موظفيه للتنقل بثقة في الأسواق التي تتسم بالتغير المستمر، والمساهمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية على المدى الطويل. ويواصل برنامج "ابتكر مع الوطني" تعزيز هذا الإرث العريق، من خلال تمكين الموظفين، وإشعال شرارة الابتكار، وضمان أن يكون كل موظف شريكاً فاعلاً في رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية في الكويت وخارجها.

نبذة عن بنك الكويت الوطني

يتميز بنك الكويت الوطني منذ أكثر من سبعة عقود، بمكانته الريادية كركيزة أساسية للنظام المالي في الكويت، مجسداً تاريخاً حافلاً بالريادة والإنجاز. وتأسس البنك في العام 1952 كأول بنك محلي وأولى الشركات المساهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونما ليصبح أكبر مؤسسة مالية في الكويت وإحدى أبرز المؤسسات المصرفية على مستوى المنطقة، بامتداد عملياته عبر دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة. وتعزز شبكته الواسعة، التي تضم أكثر من 138 فرعاً في 13 دولة، سمعته المرموقة في القوة المالية والحوكمة الرشيدة والابتكار المستمر. وبفضل رؤيته المستقبلية والتزامه الراسخ بالنمو المستدام، يواصل البنك رسم ملامح المستقبل المصرفي، مرتكزاً على نهج يوازن بين الريادة والتطور والاستجابة لاحتياجات عملائه وموظفيه والمجتمعات التي يعمل بها. للمزيد من المعلومات: برجاء زيارة موقع البنك : www.nbk.com

نبذة عن "بلج آند بلاي"

تعد "بلج آند بلاي" منصة الابتكار الرائدة عالمياً، إذ تربط بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى وشركات رأس المال الاستثماري والجامعات والجهات الحكومية. ويقع مقرها الرئيسي في وادي السيليكون، ولديها شبكة واسعة على امتداد 60 موقعاً عبر القارات الخمس. وتقدم "بلج آند بلاي" برامج ابتكار مخصصة لدعم شركائها في مختلف مراحل رحلتهم الابتكارية، بدءًا من التعليم ووصولًا إلى التنفيذ، إلى جانب إدارتها لبرامج تسريع الشركات الناشئة وتأسيسها ذراعًا استثماريًا في رأس المال الاستثماري لدعم الابتكار في مختلف القطاعات. واستثمرت المنصة في مئات الشركات الناجحة حول العالم، من بينها Dropbox وGuardant Health وHoney وLending Club وN26 وPayPal وRappi. للمزيد من المعلومات، برجاء زيارة الموقع الإلكتروني: plugandplaytechcenter.com

