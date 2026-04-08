الإعلان عن ثلاثة فائزين بمليون دينار كويتي لكل منهم في سحوبات الجوهرة الكبرى

النصف:

سحوبات الحوهرة تؤكد مكانة "الوطني" كشريك مصرفي موثوق يضع مستقبل عملائه المالي في صميم أولوياته

"الجوهرة" برنامج ادخاري يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وتُشرف على سحوباته جهات تدقيق عالمية مستقلة

أعلن بنك الكويت الوطني عن استكمال إجراء جميع سحوبات الجوهرة والجوهرة جونيور المؤجلة، مشدداً على التزامه المستمر بمكافأة عملائه وتعزيز ثقتهم.

وأوضح أن السحوبات المؤجلة، التي تجاوز عددها 60 سحباً بقيمة إجمالية تجاوزت 5 ملايين دينار كويتي، أجريت على مدى 5 أيام عمل خلال الفترة من 1 – 7 أبريل 2026، بما في ذلك الإعلان عن ثلاثة فائزين بمليون دينار كويتي لكل منهم في سحوبات الجوهرة الكبرى عن أشهر: مايو 2025، سبتمبر 2025، ويناير 2026.

وأكد "الوطني" أن فرص العملاء خلال فترة تأجيل السحوبات بقيت محفوظة بالكامل، دون أي تأثير على فرصهم في الفوز، لافتاً إلى أنه قام بتعيين مكتب إضافي هو شركة جرانت ثورنتون للتدقيق والإشراف على عمليات السحوبات وبغض النظر عن قيمة الجائزة، إلى جانب الاستمرار مع شركة "ديلويت" العالمية لمراقبة السحوبات والتأكد من تطبيق أعلى مستويات الشفافية ومعايير النزاهة.

وأفاد بأنه كجزء من تطوير آلية برنامج سحوبات الجوهرة والجوهرة جونيور – أكبر برنامج سحوبات على مستوى الكويت - فإن أي عميل فائز لن يدخل في أي سحب قادم لمدة لا تقل عن 90 يوم عمل من تاريخ الفوز، مبيناً أنه في حال كانت قيمة الجائزة الواحدة أو مجموعة الجوائز التي فاز بها العميل تعادل أو تتجاوز 50,000 دينار كويتي فلن يدخل في أي سحوبات أخرى لمدة سنة من تاريخ آخر فوز، لضمان عدالة الفرص لجميع العملاء.

السحوبات المقبلة

وفي إطار حرصه الدائم على الالتزام بأعلى معايير الشفافية، أكد بنك الكويت الوطني أنه سيتم الإعلان عن سحوبات الجوهرة والجوهرة جونيور المقبلة في ثاني يوم ثلاثاء من كل شهر، داعياً العملاء إلى متابعة القنوات الرسمية للبنك للاطلاع على التفاصيل والمستجدات ذات الصلة من خلال التغطية المباشرة.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، السيد/ هشام النصف: "إن استكمال جميع سحوبات الجوهرة والجوهرة جونيور المؤجلة وفق جدول زمني واضح وشفاف يعكس التزام بنك الكويت الوطني التام بالوفاء بمسؤولياته تجاه عملائه، وحرصه الدائم على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، فقد حرصنا على تنفيذ هذه السحوبات بأقصى درجات العدالة، وبما يضمن حماية حقوق العملاء والحفاظ الكامل على فرصهم في الفوز خلال فترة التأجيل".

وأضاف النصف: "تمثل سحوبات الجوهرة والجوهرة جونيور نموذجاً راسخاً لبرامج الادخار العادلة، حيث تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص والمصداقية المطلقة، وهو ما نكرسه من خلال إشراف جهات تدقيق عالمية مستقلة على جميع عمليات السحب، تأكيداً لشفافية البرنامج وثقة العملاء المتواصلة به".

وختم النصف حديثه قائلاً: "مع الانتقال إلى مرحلة جديدة بجدول سحوبات منتظم ومعلن، نواصل في بنك الكويت الوطني التزامنا بتقديم تجربة ادخارية استثنائية لعملائنا عبر برنامج الجوهرة والجوهرة جونيور – أكبر برنامج سحوبات من نوعه على مستوى الكويت – والذي لا يكتفي بتشجيع ثقافة الادخار، بل يسهم فعلياً في صناعة مليونيرات جدد، ويؤكد مكانة الوطني كشريك مصرفي موثوق يضع طموحات عملائه ومستقبلهم المالي في صميم أولوياته".

الجدير بالذكر أن القيمة الإجمالية لجوائز سحوبات حساب الجوهرة 5 ملايين دينار كويتي سنوياً، إذ تبلغ قيمة الجائزة الأسبوعية 20 ألف دينار كويتي، والجائزة الشهرية 125 ألف دينار كويتي، بينما تبلغ قيمة الجائزة الكبرى مليون دينار كويتي تقام سحوباتها ثلاث مرات سنوياً.

أما بالنسبة لسحوبات الجوهرة جونيور المخصص للعملاء الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً، فيتم السحب شهرياً على 7 جوائز نقدية (1000 دينار كويتي لثلاثة فائزين، و500 دينار كويتي لأربعة فائزين)، إضافة إلى فائز واحد بجائزة نقدية قيمتها 10 آلاف دينار كويتي مع كل سحب من سحوبات الجوهرة على الجائزة الكبرى.

أسماء الفائزين في سجوبات الجوهرة المؤجلة (الشهرية والجائزة الكبرى) وسحوبات الجوهرة جونيور (الجائزة الكبرى):

قيمة الجائزة اسم الفائز/ الفائزة نوع السحب تاريخ السحب المؤجل KWD 10,000 ليلى احمد حسن دشتي الجائزة الكبرى لسحب الجوهرة جونيور 13 مايو 2025 KWD 10,000 مريم محمد عبدالعزيز العطار الجائزة الكبرى لسحب الجوهرة جونيور 9 سبتمبر 2025 KWD 10,000 وليد عماد خمان الجائزة الكبرى لسحب الجوهرة جونيور 13 يناير 2026 KWD 125,000 خالده حسين سليمان القطان سحب الجوهرة الشهري 8 أبريل 2025 KWD 125,000 سامر صلاح عاصي سحب الجوهرة الشهري 10 يونيو 2025 KWD 125,000 ابرار محمد ثامر العازمى سحب الجوهرة الشهري 8 يوليو 2025 KWD 125,000 احمد سالم محمد الدوسري سحب الجوهرة الشهري 12 أغسطس 2025 KWD 125,000 سلوى سلمان على محمد سحب الجوهرة الشهري 14 أكتوبر 2025 KWD 125,000 حرفان محمد حرفان الهاجري سحب الجوهرة الشهري 11 نوفمبر 2025 KWD 125,000 حسين ميرزا علي محمد سحب الجوهرة الشهري 9 ديسمبر 2025 KWD 125,000 وليد محمد معتوق البخيت سحب الجوهرة الشهري 10 فبراير 2026 KWD 125,000 احمد حسين حسن اشكنانى سحب الجوهرة الشهري 10 مارس 2026 KWD 1,000,000 سليمان حمد سليمان الفهيد الجائزة الكبرى لسحب الجوهرة 13 مايو 2025 KWD 1,000,000 احمد حيدر عيسى بوعباس الجائزة الكبرى لسحب الجوهرة 9 سبتمبر 2025 KWD 1,000,000 شريفه حسين خليل الحشاش الجائزة الكبرى لسحب الجوهرة 13 يناير 2026

-انتهى-

#بياناتشركات