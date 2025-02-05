نجلاء الصقر: الاستثمار في موظفينا أحد أهم الركائز الإستراتيجية لتحقيق النمو المستدام وضمان تفوق البنك

• نعمل باستمرار على إعداد كوادرنا لمواجهة متطلبات القطاع المصرفي دائمة التطور

احتفل بنك الكويت الوطني بتخريج 3 دفعات جديدة من متدربي برنامج «شهادات ائتمان موديز2024» الذي ينظمه البنك بالتعاون مع وكالة «موديز» العالمية للتصنيفات الائتمانية، بهدف تطوير مهارات موظفيه والارتقاء بجودة كوادره البشرية.

يأتي هذا في إطار إستراتيجية بنك الكويت الوطني الهادفة لتنمية وتعزيز إمكانات القوى العاملة على كافة مستويات المجموعة من خلال تصميم وتنفيذ مبادرات تدريبية وورش عمل وبرامج تعليمية هادفة تركز على رفع مهارات وكفاءات الموظفين.

وتَضمن البرنامج الذي استمر على مدار 5 شهور العديد من المحاور منها: تحليل الائتمان وهيكلة الائتمان والتوثيق إضافة إلى التميز في العلاقات ومهارات التفاوض وكذلك مهارات التخطيط والتنفيذ الفعال واستراتيجيات الاعمال وتلك الخاصة بالحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية.

وشارك في البرنامج نحو 55 متدرباً ومتدربة عبر 3 مجموعات في مستويات متوسطة ومتقدمة من البرنامج ومن إدارات مختلفة في البنك ضمت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية ومجموعة إدارة المخاطر، مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة إضافة إلى مجموعة الخدمات المصرفية للشركات ومجموعة الفروع الخارجية وكذلك مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية والنفط والتمويل التجاري.

وبهذه المناسبة قالت مديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نجلاء الصقر: «نحن سعداء بتخريج دفعة جديدة من برنامج شهادات ائتمان موديز حيث يعكس هذا البرنامج ثقافة ورؤية البنك الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري والعمل على إعداد قيادات مصرفية مؤهلة وفق أحدث وأفضل المعايير العالمية».

وأضافت الصقر: "أجرينا خلال السنوات الماضية تطويراً كبيراً لمحتوى البرنامج، وذلك من أجل مواكبة أحدث احتياجات واتجاهات العمل المتغيرة، حيث تم زيادة مدة البرنامج من شهرين إلى 5 أشهر منهم قرابة شهر في قاعات التدريب، ونحو 23 ساعة من دورات التعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى دمج ورش العمل الخاصة بالتطبيق العملي للمهارات في جميع أنحاء البرنامج لزيادة معارف ومهارات المتدربين".

وأشارت «نؤمن إيماناً راسخاً بأن الاستثمار في موظفينا يشكل أحد أهم الركائز الإستراتيجية لتحقيق النمو المستدام وضمان تفوق البنك وترسيخ ريادته، ولذلك نعمل باستمرار على توفير أفضل برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع أعرق المؤسسات العالمية، لضمان بناء قوة عمل مرنة وديناميكية قادرة على مواكبة التحديات في المستقبل والمشهد المتطور للقطاع المصرفي».

وتابعت: «لدينا خطة شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة كوادرنا البشرية، ونعمل باستمرار على إعدادهم لمواجهة التحديات التي يفرضها المشهد الديناميكي المتغير ومتطلبات القطاع المصرفي دائمة التطور من خلال تزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح المتواصل وضمان تفوق البنك وتواجده في طليعة الابتكار والقدرة التنافسية».

وأكدت أن الوطني يكرّس كافة إمكاناته الهائلة لتطوير ثروته البشرية، والارتقاء بقدرات موظفيه وصقلهم بالخبرات والمهارات اللازمة، ما يساهم في تعزيز خطواته نحو بناء كوادر احترافية تدعم تطلعاته على المدى البعيد، وتعزّز خطط الاستدامة التي يتبناها.

وتمثّل الشراكة التدريبية مع وكالة موديز ترجمة لخطط البنك التي ترسي قواعد تضمن احتراف مسار التطور الوظيفي لكوادر مجموعة الوطني، وذلك بالتعاون مع أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية بما يساهم في تأهيل القيادات المصرفية وإكسابها الخبرة الكافية، بالإضافة إلى تدريب تلك الكوادر على مواجهة مختلف التحديات في العمل المصرفي.

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