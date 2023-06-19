تقدم برنامجاً تدريبياً معمقاً لتطوير المعارف والمهارات الرقمية لدى الشباب الإماراتي

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن افتتاح أكاديمية إن بي إف للتكنولوجيا للسنة الثالثة على التوالي، حيث تقدم برنامجاً تدريبياً معمقاً للخريجين الإماراتيين ممن يتمتعون بخلفيات واسعة في مجال التكنولوجيا، ويوفر فرص عمل متقدمة. وتركز دورة هذا العام على تطوير التطبيقات والذكاء الاصطناعي انسجاماً مع توجهات القطاع الرقمي، وتأكيداً على التزام البنك بتنمية المواهب الإماراتية.

وسعياً منها لمواكبة النمو المستمر للتحول الرقمي من حيث مستوى أهميته واعتماده في القطاع المالي وغيره من القطاعات، تركز الأكاديمية على تأهيل قادة المستقبل الشباب وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة في الفضاء الرقمي. وتندرج المبادرة في إطار مساعي بنك الفجيرة الوطني للارتقاء بمستوى المعرفة الرقمية لدى المواطنين الإماراتيين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق أهدافهم المهنية، مع المساهمة في دعم النمو الاقتصادي للدولة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: "تركز استراتيجية بنك الفجيرة الوطني منذ تأسيسه على الاستثمار في الأجيال القادمة، وتزويد الشباب الإماراتي بالمهارات التي تساعدهم على النجاح في القطاع المصرفي والمجال الاقتصادي عموماً. ويسرنا افتتاح أكاديمية إن بي إف للتكنولوجيا للسنة الثالثة على التوالي، لتزويد الطلبة بالمعرفة الرقمية التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم المهنية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة للدولة، ومساعي البنك المستمرة لإتمام عملية التحول الرقمي، التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتستقبل الأكاديمية 11 خريجاً ممن يتمتعون بخلفيات واسعة في مجال التكنولوجيا ضمن دفعة عام 2023، حيث يشارك الطلبة في برنامج مدته ستة أشهر تم تطويره باستخدام منهجيات مبتكرة تعزز تجربة التعلم الشاملة، وتجمع بين علم الأعصاب التعليمي، والتعلم عن طريق اللعب. وتقدم الأكاديمية الجلسات التدريبية بالتعاون مع أكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط، وتشمل المواد كلاً من الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني وغيرها، مع التركيز على تنمية المهارات والخبرات لدى الطلبة بما يساعدهم على النجاح في بيئة العمل المستقبلية.

ويشترط على المشاركين في دورة هذا العام الخضوع لامتحانات للحصول على شهادات مهنية خلال البرنامج، بما يسهم في تعزيز تطورهم المهني، وتشمل الشهادات التي تقدمها مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وجمعية كومب تي آي أيه، وشهادة مهندس أمن التطبيقات المعتمد من المجلس العالمي لمستشاري التجارة الإلكترونية.

وانطلق برنامج هذ العام مطلع يونيو الجاري، ويهدف إلى إحداث تأثير إيجابي من خلال الجمع بين المعارف وتنمية المهارات وتطبيقها بالاعتماد على التعلم داخل الصف، بالإضافة إلى تقديم التجارب العملية وأعمال المشاريع والتدريب العملي. ويحصل المرشحون الذي ينجحون في إكمال البرنامج على شهادة رسمية مع إمكانية التوظيف لدى بنك الفجيرة الوطني.

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لمحة حول بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع.:

تأسس البنك عام 1982 تحت اسم بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع، ليقدم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والتمويل التجاري وخدمات الخزينة واستشارات التمويل التجاري الاختصاصية، كما قام البنك بتوسعة نطاق خدماته لتشتمل على خيارات شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك الكبيرة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف شركاتهم.

تضم قائمة أبرز الجهات المساهمة في بنك الفجيرة الوطني حكومة الفجيرة ومجموعة عيسى صالح القرق ش.م.م، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. يحمل البنك تصنيف Baa1/Prime-2 للودائع وتصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من وكالة "موديز" كما يحمل تصنيف BBB+/A-2 من وكالة ستاندارد أند بورز، وكلاهما يحمل تصنيفاً مستقراً. بالإضافة لذلك فإن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمزNBF. يمتلك البنك 15 فرعاً (أحدها يُعد وحدة خدمات مصرفية إلكترونية) يشكلون شبكة تغطي أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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