دبي: أعلن بنك الفجيرة الوطني عن استضافة أحدث فعالية ضمن سلسلة فعالياته المتميزة للتبادل المعرفي، والتي ركزت على الأهمية الاستراتيجية للأطر المستدامة. وحضر الفعالية أكثر من 100 مشارك من مختلف القطاعات، من بينهم عملاء بنك الفجيرة و اخرون من قطاعات أخرى، حيث استعرضوا الاستراتيجيات والأدوات اللازمة لرسم ملامح مستقبل الأعمال والاستدامة في دولة الإمارات.

وأقيمت الفعالية تحت شعار "القوى العالمية المؤثرة في استدامة الأسواق الدولية لعام 2025"، وتناولت التحديات والفرص الناتجة عن النمو السكاني السريع والطلب المتزايد على الطاقة، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 70% بحلول عام 2035. وفي هذا السياق، تبرز المكانة الرائدة لدولة الإمارات التي أدركت الحاجة الملحة لاعتماد نهج متنوع ومستدام بهدف تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة.

وسلطت جلسات الحوار الضوء على التزام دولة الإمارات بتقديم الحلول الرائدة التي تجمع بين الابتكار والمسؤولية البيئية وأمن الطاقة لمواجهة الضغوط العالمية. وشارك في الفعالية مجموعة من أبرز المتحدثين الخبراء وقادة القطاع لمناقشة تأثير الطاقة على مختلف القطاعات، وأهمية الاستدامة، وتنفيذ الأفكار على أرض الواقع، والفرص التي يوفرها تبني التقنيات الحديثة، وسُبل مواكبة التوجهات الناشئة. وقدّم كيث برادلي، الشريك الإداري في برنامج ليفينج بيزنس، عرضاً تفاعلياً مميزاً ركز على الاستدامة في مجال الأعمال و تحويل الأفكار الى خطوات عملية.

وتضمنت الفعالية جلسات حوار مفيدة بمشاركة شون إيفرز، الشريك الإداري في جلف إنتلجنس؛ وجيمس ماكالوم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة إكسيرجي جروب وأستاذ الطاقة في جامعة ستراثكلايد؛ ونيام ماكبرني، المديرة المساعدة في كونترول ريسك؛ وروبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر إينرجي، حيث ناقشوا مشهد الاقتصاد العالمي بعد ثلاثة أشهر من إدارة ترامب الجديدة. كما استعرض كلٌّ من أشيش جوخال، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق والاتصال الاستراتيجي في بنك الفجيرة الوطني؛ وفيمباي سامانثا جويز، أخصائية الاستدامة في شركة مونجاسا؛ والدكتور أنكور دانا، الرئيس التنفيذي لشركة دانا ستيل إندستري؛ وسايمون كينج، مدير الصحة والسلامة والبيئة والجودة في شركة ستانفورد مارين؛ ودارميندرا جوبتا، المراقب المالي في شركة بتروكيم الشرق الأوسط، دراسات حالة في برنامج الأعمال الحالي.

وتأتي هذه الفعالية في إطار سلسلة فعاليات التبادل المعرفي المستمرة، والتي يُنظمها بنك الفجيرة الوطني وشملت مؤخراً مواضيع مثل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإدارة الاستثمار. وتتواصل السلسلة خلال عام 2025 لتُقدم مجموعة من الرؤى القيّمة والكفيلة بمساعدة عملاء بنك الفجيرة الوطني على مواكبة التطورات في عالم الأعمال.

نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.

ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. والبنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك شبكة فروع مكونة من 14 فرعاً في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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