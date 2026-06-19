في إطار التزامه الراسخ بالتنمية المستدامة والشمول المالي وتمكين المجتمع والاستثمار في الإنسان، نظم بنك العز الإسلامي فعالية خاصة ضمن مظلة "العز عطاء" احتفاءً بالأثر الإيجابي الذي حققته مبادراته المجتمعية خلال السنوات الماضية، والكشف عن مجموعة جديدة من البرامج والمبادرات المستدامة التي تستهدف دعم رواد الأعمال والطلبة والشباب والمواهب الوطنية والمجتمعات المحلية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وسلطت الفعالية الضوء على إيمان البنك بأن الأثر الحقيقي والمستدام يبدأ بالاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار، وبناء مجتمعات أكثر قوة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل. كما أكدت المبادرات الجديدة التزام البنك بدعم مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠ والإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتمكين الأجيال القادمة من تحقيق طموحاتها والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية. ومن خلال "العز عطاء"، يواصل البنك ترجمة رؤيته للمسؤولية المجتمعية إلى مبادرات عملية ومستدامة تضع التعليم والتطوير وريادة الأعمال والشمول المالي في صميم استراتيجيته، إيماناً منه بأن التنمية الحقيقية تتحقق عندما تُمنح الأفراد والمؤسسات الأدوات والفرص اللازمة للنمو والنجاح.

انطلاقًا من نجاح النسخة الأولى التي مكنت ٨ مؤسسة صغيرة ومتوسطة أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج "العز بزنس" لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أحد أبرز البرامج الرائدة التي أطلقها البنك لدعم قطاع ريادة الأعمال بالتعاون مع مؤسسة شراكة. وقد تم اختيار ١٥ مؤسسة صغيرة ومتوسطة عمانية للاستفادة من برنامج تطوير متكامل يمتد لمدة عام كامل، يهدف إلى تعزيز قدراتها المؤسسية والتشغيلية وتسريع نموها واستدامتها. كما سيوفر البرنامج ورش عمل وجلسات تدريبية متخصصة يستفيد منها ٣٠٠ مؤسسة صغيرة ومتوسطة إضافية في مختلف محافظات السلطنة. ويأتي البرنامج انطلاقاً من أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل، ودوره المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠. كما ينسجم البرنامج مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق التوجيهات الاستراتيجية للبنك المركزي العُماني بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة).

وفي إطار حرصه على دعم المواهب الوطنية وتعزيز الاقتصاد الإبداعي، أطلق البنك مبادرة "العز إبداع" التي تستهدف تمكين المصممين العمانيين الشباب. وستوفر المبادرة عقود مهنية لمدة عام كامل لخمسة مصممين عمانيين واعدين، حيث سيتولون تقديم الخدمات التصميمية والإبداعية لبنك العز الإسلامي وشركات مجموعة أومنفست، بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج "العز بزنس" لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف المبادرة إلى توفير فرص مهنية حقيقية للمواهب الوطنية، وتعزيز الابتكار والإبداع، وتمكين الشباب من تحويل مهاراتهم إلى مسارات مهنية مستدامة تدعم نمو الأعمال العمانية.

كما شهد الحفل إطلاق "العز معرفة"، الذراع التعليمية لبنك العز الإسلامي، والتي تهدف إلى نشر المعرفة وتعزيز التعلم المستمر بين مختلف شرائح المجتمع. وستقدم المبادرة سلسلة من البرامج والجلسات التعليمية المتخصصة من خلال خبراء البنك وشركائه من الخبراء المحليين والدوليين، لتغطي موضوعات متعددة تشمل القيادة، والإدارة المالية، والأمن السيبراني، والتميز في تجربة العملاء، وإدارة التغيير، والتطوير الشخصي، وغيرها من المجالات الحيوية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان البنك بأن المعرفة هي أساس التنمية، وأن الاستثمار في بناء القدرات يعد من أهم عوامل النجاح للأفراد والمؤسسات . تهدف المبادرة كذلك إلى المساهمة في إعداد رواد صناعة الصيرفة الإسلامية للأجيال القادمة، بما يدعم تطور القطاع ويعزز مكانته محلياً وإقليمياً.

وأعلن بنك العز الإسلامي عن مبادرة جديدة بالتعاون مع مؤسسة إنجاز عُمان تستهدف ٢٠٠ طالب وطالبة من ذوي الهمم من خلال برنامج صيفي متخصص يركز على تطوير الذات والاستعداد لسوق العمل. وسيتضمن البرنامج ١٥ محوراً تدريبياً تغطي مهارات التواصل والثقة بالنفس والجاهزية المهنية والمهارات الحياتية الأساسية، بما يسهم في تعزيز اندماج المشاركين وتمكينهم من بناء مستقبل مهني واعد. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للشراكة الناجحة بين البنك ومؤسسة إنجاز عُمان، والتي أسهمت سابقاً في تقديم برامج للتوعية المالية استفاد منها أكثر من ١٠٠٠ طالب وطالبة من مختلف محافظات السلطنة.

وفي إطار جهوده المستمرة لدعم قطاع التعليم، كشف البنك عن مشروع جديد بالتعاون مع جمعية دار العطاء لتطوير وتأهيل مدرسة في ولاية الحمراء تخدم أكثر من ٢٠ قرية مجاورة. ويمثل المشروع امتداداً لشراكة ناجحة سابقة بين الطرفين تم من خلالها تطوير مدرسة في قرية الحجر بولاية العوابي، بما يعكس إيمان البنك بأهمية توفير بيئات تعليمية مناسبة تسهم في تمكين الأجيال القادمة وتحسين فرص التعلم في مختلف المناطق.

كما أعلن البنك عن إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج مناهل العز للتدريب، والذي يعد من البرامج الرائدة في سلطنة عُمان والموجهة لطلبة السنة الثالثة والرابعة في الكليات والجامعات. ويوفر البرنامج للمشاركين فرصة اكتساب الخبرات العملية والتوجيه المهني والتعرف عن قرب على بيئة العمل، بما يسهم في سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وتعزيز جاهزية الشباب العماني للمستقبل.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال الفاضل علي المعني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي "نؤمن في بنك العز الإسلامي بأن نجاحنا لا يُقاس فقط بما نحققه من نتائج مالية، بل أيضاً بالأثر الإيجابي الذي نتركه في المجتمع. ومن خلال "العز عطاء"، نجدد التزامنا بالاستثمار في المواطن العماني، ودعم رواد الأعمال، وتمكين الشباب، ورعاية المواهب الوطنية، وتعزيز التعليم والتنمية المجتمعية. وتمثل هذه المبادرات ترجمة عملية لإيماننا بأن التنمية المستدامة تتحقق عندما تتكاتف المؤسسات مع المجتمع لصناعة فرص حقيقية وأثر مستدام. وسنواصل العمل كشريك فاعل في دعم مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠ والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وشمولاً للأجيال القادمة."

المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال فعالية "العز عطاء" تعكس رؤية بنك العز الإسلامي الشاملة للمسؤولية المجتمعية، والتي تتجاوز مفهوم الدعم التقليدي لتوفير فرص تنموية مستدامة للأفراد والمؤسسات والمجتمعات المحلية. ومن خلال الاستثمار في ريادة الأعمال، وتنمية المواهب، وتعزيز التعليم، ودعم المجتمعات المحلية، يواصل البنك الإسهام بفاعلية في دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة. ومن خلال "العز عطاء"، يواصل بنك العز الإسلامي ترسيخ دوره كشريك في التنمية الوطنية، مجسداً التزامه الراسخ برد الجميل للوطن والمجتمع عبر مبادرات مستدامة تُحدث أثراً إيجابياً ملموساً وتمكّن الأفراد والمؤسسات من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لسلطنة عُمان.

-انتهى-

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