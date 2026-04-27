وقع بنك العز الإسلامي مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، وذلك بهدف استطلاع آفاق أوسع للتعاون في دعم وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان .

وجرت مراسم التوقيع تحت رعاية معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العماني بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعي، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمشاركة عدد من البنوك والمؤسسات المالية، في خطوة تعكس التوجه الوطني نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم نمو هذا القطاع الحيوي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تطوير مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم رواد الأعمال، وتوفر حلولاً تمويلية وخدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو والاستدامة.

ويؤكد بنك العز الإسلامي من خلال هذه الخطوة التزامه المستمر بدعم ريادة الأعمال وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في السلطنة، وذلك من خلال تقديم حلول مالية متخصصة تسهم في تلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

