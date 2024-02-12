تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية باستمرار بذل الجهود لتقديم المساعدات الانسانية والاغاثات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، أعلن بنك الطعام المصري اليوم وبالتعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلى، البدء فى تجهيز القافلة الرابعة من جسر الإغاثة البري، استعدادا لانطلاقها يوم الثلاثاء متوجهة لمعبر رفح البري تمهيدا لدخول المساعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

فقد قام بنك الطعام المصري ابتداءا من أمس الأحد بتجهيز قافلة من المواد الغذائية تضم 100 شاحنة تحتوي على 2000 طن من المواد الغذائية بما في ذلك التمر والعسل واللبن والجبن واللحوم معلبة والمياه والفول، على أن تنطلق القافلة من مقر بنك الطعام المصري بالتجمع الثالث للالتقاء بتجمع القوافل التابع للتحالف الوطني أمام مستشفى الاسماعيلية والاصطفاف، تمهيدا للتحرك نحو معبر رفح، لإيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء.

يأتي ذلك تماشيا مع الموقف الرسمي الذي أعلنته مصر منذ بداية الأحداث في غزة قبل أكثر من 4 أشهر،

بضرورة تكثيف جهود الاغاثة والمساعدات الانسانية لنجدة الفلسطينيين داخل القطاع، وذلك ضمن برامج الدعم و المساندة الخاصة ببنك الطعام الذي يهدف رفع المعاناة عن المتضررين عن طريق توفير المواد الغذائية اللازمة في ظل الازمات.

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-انتهى-