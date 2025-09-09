المنامة، البحرين – أعلن بنك السلام عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع كل من شركة دينودو، الرائدة عالمياً في مجال إدارة البيانات، و AWSوNAIB IT، شركة تكامل أنظمة بحرينية مختصة في تقديم الحلول التكنولوجية الفعالة للقطاعات المصرفية والحكومية والعامة والخاصة. وتهدف الاتفاقية إلى اعتماد منصة دينودو لتعزيز البنية التحتية للبيانات والذكاء الاصطناعي لدى البنك، بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030 والتوجه الوطني نحو التحول الرقمي.

شهدت مراسم التوقيع كلّ من الشيخة الدكتورة ضياء بنت إبراهيم آل خليفة، المدير العام لشركة NAIB IT؛ والسيد أنور مراد، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية لبنك السلام؛ والسيد هيمانثا ويجيسنج، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في بنك السلام؛ والسيد غابرييل أوبينو، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط في دينودو.

سيتمكن بنك السلام من خلال منصة دينودو من توحيد بياناته المؤسسية عبر الأنظمة المختلفة، مما يساهم في اتخاذ قرارات أسرع ويحفّز الابتكار. كما تعكس هذه الخطوة التزام البنك بقيادة الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، تماشياً مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، صرّحت الشيخة الدكتورة ضياء بنت إبراهيم آل خليفة قائلة: "إن هذه الشراكة الاستراتيجية محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لمملكة البحرين. نفخر بدورنا في تسهيل الشراكات التي تعزز القدرات التقنية الوطنية وتدعم مكانة المملكة كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية. ومن خلال هذه المبادرات، نحن نؤسس لاقتصاد معرفي يتماشى مع تطلعات رؤية البحرين 2030."

من جانبه، قال السيد أنور مراد، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية في بنك السلام: "نحن في بنك السلام ملتزمون بالحفاظ على مكانتنا في طليعة التحول الرقمي في القطاع المالي. وتمثل شراكتنا الاستراتيجية مع كل من دينودو وNAIB IT خطوة نوعية نحو تعزيز إمكانياتنا الرقمية وتحسين استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة زبائننا بشكل أفضل. ومن خلال توظيف تقنيات الدمج الفوري للبيانات والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة العمليات، وتقديم تجربة مصرفية أكثر تخصيصاً وسلاسة. إن هذه المبادرة تتجاوز مجرد تبني التقنيات الحديثة؛ فهي تجسيد لالتزامنا بدمج الذكاء في صميم عملياتنا، بما يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة وترسيخ مكانة بنك السلام كمؤسسة مصرفية تتماشى مع تطلعات رؤية البحرين 2030."

وأضاف السيد هيمانثا ويجيسنج، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في بنك السلام: "تعكس هذه الشراكة رؤيتنا لبناء بنك أكثر ذكاءً ومرونة، مدعوماً بقدرات متقدمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. ونثق أن هذه المبادرة لن تعزز تجربة الزبائن فحسب، بل سترسي أيضاً معياراً جديداً للابتكار في المنطقة."

وقد وقّع بنك السلام الاتفاقية الاستراتيجية مع شركتي دينودو و NAIB ITلتعزيز مبادراته في مجال إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال سوقAWS ، مما يسهّل عمليات الشراء، ويوفّر مرونة سحابية أصلية، ويسمح بالوصول الفوري إلى منتجات البيانات لتسريع الابتكار. وتُعد الاتفاقية ركيزة أساسية في خارطة الطريق الرقمية لبنك السلام، مما يعزز مكانة البنك ليكون في طليعة الخدمات المصرفية الذكية على مستوى المنطقة. ومن خلال قدرات الإدارة المنطقية للبيانات التي توفّرها منصة دينودو، بما في ذلك طبقة دلالية شاملة، سيتمكن البنك من ربط وإدارة البيانات من أنظمته الأساسية، والخدمات السحابية، وشركائه في قطاع التكنولوجيا المالية خلال دقائق. وستوفّر قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة تحليلات وتقارير مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يسمح باتخاذ قرارات قائمة على البيانات على المستويين التنفيذي والتشغيلي.

ومن جهته، قال السيد غابرييل أوبينو، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط في دينودو: "نفتخر بدعم بنك السلام في رحلته نحو التحول الرقمي، حيث توفّر منصتنا الوصول الفوري للبيانات، والحوكمة، والمرونة، وهي عوامل أساسية لإنجاح مبادرات الذكاء الاصطناعي. وتُظهر هذه الشراكة الواعدة كيف يمكن لإدارة البيانات الحديثة أن تمكّن المؤسسات المالية من الريادة في الاقتصاد الرقمي سريع التطور."

وأفاد السيد إبراهيم سوندي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة NAIB IT: "بصفتنا شركة تكامل محلية، نلتزم بتحويل الابتكارات العالمية إلى نجاحات محلية. من خلال تعاوننا مع بنك السلام وشركة دينودو، نعمل على تقديم بنية بيانات متينة وآمنة وقابلة للتوسع تدفع بعجلة التحول الحقيقي."

وباعتماد طبقة الإدارة المنطقية للبيانات من منصة دينودو والاستفادة من خبرة NAIB IT في التنفيذ، يتوقع البنك تحقيق تحسينات إضافية في الكفاءة التشغيلية، والامتثال التنظيمي، ومرونة تقديم الخدمات. وسيمنح الوصول الفوري للبيانات الفرق العاملة رؤى أسرع، مع تعزيز تجربة المستخدم النهائي.

من خلال هذه الخطوة التحولية، سيعزز بنك السلام مكانته كمؤسسة رائدة تقنياً، منسجمة مع تطلعات رؤية البحرين 2030، ومستعدة للريادة في مستقبل تحدده الخدمات المالية الذكية.

نبذة عن دينودو

تُعد شركة دينودو رائدة في إدارة البيانات. تعتبر منصة دينودو الحائزة على جوائز، المنصة الرائدة في الإدارة المنطقية للبيانات، حيث تُمكّن من تحويل البيانات إلى رؤى ونتائج موثوقة لجميع المبادرات المتعلقة بالبيانات عبر المؤسسة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والخدمة الذاتية. تمكّن عملاء دينودو في مختلف الصناعات حول العالم من تقديم بيانات جاهزة للأعمال والذكاء الاصطناعي بدرجة عالية من الموثوقية، في ثلث الوقت المعتاد، وبأداء يتجاوز بمقدار 10 أضعاف الأداء الذي توفره بحيرات البيانات وغيرها من المنصات الشائعة لإدارة البيانات.

نبذة عن NAIB IT

NAIB IT هي شركة تكامل أنظمة رائدة متخصصة في توفير حلول تقنية شاملة من البداية إلى النهاية لمختلف القطاعات الصناعية. تقوم بتصميم وتنفيذ وتحسين الأنظمة الحيوية، بدءاً من تطبيقات البرمجيات المؤسسية، وأنظمة تخطيط الموارد ERP، ومنصات البلوك تشين، وصولاً إلى المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لربط البنية التحتية والبيانات وسير العمل بسلاسة. NAIB IT هي شريك موثوق لأبرز الشركات في السوق، حيث تقدم تكاملاً قابلاً للتوسع وآمناً وجاهزاً للمستقبل، يعزز الكفاءة والابتكار. أعضاء فريق NAIB IT هم أعضاء في مجلس فوربس للتكنولوجيا.

نبذة عن بنك السلام

منذ تأسيسه في مملكة البحرين عام 2006، رسّخ بنك السلام مكانته كأحد أسرع البنوك نمواً في المملكة، وأصبح قوة مؤثرة في قطاع الصيرفة الإسلامية على الصعيد الإقليمي. ومن خلال الاستفادة من مكانته المالية القوية في القطاع المصرفي، فإن البنك يتمتع بسجل حافل في التقليل من المخاطر والاستجابة بفعالية لتوجهات السوق وذلك كونه يتبنى استراتيجية نمو مرنة وقوية. وقد اعتمد بنك السلام منهجية رقمية لتلبية احتياجات زبائنه العصرية والمتجددة، وتقديم حلول مالية فريدة وتجربة سلسة للزبائن. ويسعى البنك من خلال اعتماده على البيانات والتكنولوجيا الحديثة لتقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي التابعة له، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الأصول، والمعاملات المصرفية الدولية، وخدمات الخزينة.

