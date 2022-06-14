المنامة، البحرين : رحب الساية سكوير - أول مجمع تجاري وطبي من نوعه في قلب البسيتين - بافتتاح أحدث فروع مصرف السلام - البحرين في المجمع. ويأتي افتتاح مصرف السلام تماشياً مع الجهود الدؤوبة التي يبذلها الساية سكوير لتزويد سكان البسيتين والمناطق المحيطة بها بمجموعة متنوعة من المتاجر والخدمات المختارة بعناية، بما في ذلك الصيدلية وخدمات الاتصالات والمطاعم والمقاهي العالمية. وساهم الموقع الفريد للساية سكوير في استقطاب كل من السكان والسياح على حد سواء، ما أدى إلى زيادة الإقبال على المجمع وجعله وجهة مميزة للزوار.

وتعليقاً على هذا الافتتاح، صرح ممثل عن الساية سكوير قائلاً: “يأتي افتتاح فرع مصرف السلام في الساية سكوير تعزيزاً لالتزامنا بتوفير مزيج لا يضاهى من الخدمات المتنوعة للزوار ولأصحاب الأعمال. ومن خلال افتتاح منافذ وفروع للعلامات التجارية المتميزة، يمكننا الوفاء باحتياجات المستهلكين على اختلافهم، فيما نتطلع إلى توثيق علاقاتنا مع كل منفذ من منافذ البيع وبشكل يؤهلنا لأن نكون مجمعاً تجارياً ومجتمعياً يوفر كل الحلول لاحتياجات المقيمين".

يُعد الساية سكوير مشروعاً متعدد الاستخدامات يتضمن مجمعاً تجارياً وطبياً، ووجهة تسوق فريدة توفر للعملاء سوبر ماركت وصيدلية وصالة ألعاب رياضية وخدمات مصرفية واتصالات ومطاعم ومقاهٍ عالمية مع توفير مناطق واسعة للجلوس في الهواء الطلق بهدف منحهم تجربة متميزة لتناول الطعام. وتمتد مساحة متاجر البيع بالتجزئة في المجمع على مساحة 100 ألف قدم مربع، ويضم علامات تجارية دولية مثل ماكدونالدز ودانكن وكرسبي كريم وباسكن روبنز. كما يضم المجمع عدداً من المتاجر الإقليمية والمحلية المفضلة مثل ميجا مارت ومطعم هاشم ومحمصة الرفاعي وسيني كافيه وخفايف وبيتزا هت وروست كافيه على سبيل المثال لا الحصر، فضلاً عن افتتاح علامة ستاربكس التجارية العالمية الشهيرة قريباً في المجمع. ومع توفيره لمساحات واسعة لصف السيارات ومناطق جلوس في الهواء الطلق، فإن الساية سكوير لا يلبي الاحتياجات اليومية للمقيمين في المناطق المجاورة والزوار فحسب، بل ويرفع كذلك من أسلوب حياتهم ويُحسن من تجربتهم في تناول الطعام.

جدير بالذكر أن الساية سكوير يدار من قبل CBRE، وهي شركة خدمات عقارية رائدة ومتكاملة. لمزيد من المعلومات حول التأجير، يرجى الاتصال على 6600 1655 973+ أو عبر البريد الإلكتروني: bahrain@cbre.com.

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