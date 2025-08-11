في إطار التزامه بدعم الشباب وتمكينهم من أدوات المستقبل، نظم بنك الخليج بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز الكويت" ورشة عمل تفاعلية حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته، بحضور عدد كبير من طلاب المدارس والجامعة.

ويأتي ذلك ضمن جهود بنك الخليج المتواصلة لدعم مبادرات التعليم الرقمي وتعزيز الثقافة التكنولوجية لدى الجيل القادم، حيث أتاحت الورشة للمشاركين التعرف على مفاهيم الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في أنشطة تطبيقية تُنمّي مهاراتهم في التفكير الإبداعي والعلمي، مما يسهم في إعدادهم لمتطلبات سوق العمل الرقمي.

ويحرص بنك الخليج، من خلال شراكته المستمرة مع "إنجاز الكويت"، على تنفيذ العديد من البرامج التعليمية التي تستهدف صقل مهارات الشباب في مجالات متنوعة، مثل ريادة الأعمال، ومهارات سوق العمل، والتخطيط المالي، بهدف إعدادهم لمستقبل مهني ناجح وتحفيزهم على التفكير الريادي والمستقل.

وتُعد هذه الشراكة مثالاً حيّاً على التزام بنك الخليج بالمسؤولية المجتمعية، وحرصه على الاستثمار في الكفاءات الوطنية، حيث يواصل البنك إطلاق ودعم مبادرات مبتكرة بالشراكة مع مؤسسات تعليمية رائدة مثل "إنجاز"، لتوفير بيئة تعليمية حديثة تواكب تطورات العصر، وتُلهم الجيل الجديد للمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وعبر بنك الخليج عن فخره بالشراكة مع مؤسسة إنجاز التي تتماشى مع رؤيته لتعزيز الابتكار الرقمي، وتوفير فرص تعليمية مستقبلية للشباب الكويتي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل أداة أساسية لصناعة المستقبل، ونحن حريصون على أن نكون جزءاً من رحلة تمكين شبابنا في هذا المجال الحيوي.

تجدر الإشارة إلى أن بنك الخليج يواصل ريادته في مجال التحول الرقمي على مستوى القطاع المصرفي في الكويت، من خلال استثماراته المستمرة في التكنولوجيا وتقديم حلول مصرفية مبتكرة، بالتوازي مع جهوده المجتمعية في تمكين الشباب وتعزيز ثقافة التعلم المستمر.

علي صعيد متصل، شارك في الورشة عدد من عملاء حساب red للشباب الذين حرصوا على اكتشاف عالم الذكاء الاصطناعي بطريقة تفاعلية وعملية. ويُعد حساب red من الحلول المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً، حيث يوفر لهم العديد من المزايا مثل بطاقات مسبقة الدفع، عروض حصرية، مكافآت على المشتريات، وفرص لحضور فعاليات وتجارب استثنائية تُثري نمط حياتهم وتدعم طموحاتهم.

يواصل بنك الخليج تقديم فعاليات متنوعة ضمن استراتيجية تهدف إلى بناء علاقات أقوى مع مختلف الفئات من العملاء وفي مقدمتهم العملاء الشباب، لتلبية متطلباتهم وتعزيز دور البنك كمؤسسة مالية تواكب طموحات وتطلعات الجيل الجديد.

-انتهى-

