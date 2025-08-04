في إطار جهوده المتواصلة لترسيخ معايير الاستدامة، أعلن بنك الخليج عن نجاحه في رقمنة عملية التوظيف بالكامل، محققاً نقلة نوعية شاملة في كل مرحلة من مراحل التوظيف، بدءاً من تقديم الطلب وحتى توقيع العقد، لتصبح تجربة التوظيف في بنك الخليج خالية تماماً من الورق وأكثر سلاسة وفعالية.

وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام بنك الخليج بالابتكار والاستدامة، كما تعكس نهجاً يتمحور حول المتقدمين للوظائف في البنك، ويضع رضاهم وتجربتهم في صميم أولوياته، كما ترسخ هذه الخطوة مكانة بنك الخليج الرائدة كمؤسسة مالية سباقة في المنطقة تسعى باستمرار لتقديم أفضل الحلول الرقمية.

وأشار بنك الخليج إلي أن تحقيق هذا الإنجاز يعكس رؤيته في تقديم تجربة توظيف متكاملة رقمياً، تواكب تطلعات الكفاءات والكوادر الوطنية الراغبين في الانضمام إلى عائلة بنك الخليج، مبيناً أن المبادرة لا تسهم فقط في تعزيز الكفاءة وتقليل الاعتماد على الورق، بل تمنح البنك أفضلية تنافسية في استقطاب الكفاءات التي تشاركنا نفس الرؤية نحو مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة.

وتوفر المنظومة الرقمية الجديدة للتوظيف في بنك الخليج تجربة محسّنة للمرشحين، وسرعة أكبر في التعيين، إلى جانب تحسين عملية التتبع وإدارة الطلبات. كما تتيح للبنك الاستجابة بشكل أكثر مرونة لاحتياجاته التشغيلية، مما يُعزز قدرته على جذب أفضل المواهب والكوادر في السوق.

وبهذا الإنجاز، يؤكد بنك الخليج دوره الريادي في دعم الابتكار داخل سوق العمل الكويتي، والمساهمة في تطوير بيئة أعمال رقمية ومستدامة تلبي تطلعات الجيل القادم من الكوادر المهنية كما يُحفز مؤسسات أخرى في القطاعين العام والخاص على اقتفاء أثره وتبني ممارسات رقمية فعالة.

يذكر أن بنك الخليج يقوم بدور محوري في ترسيخ مبادئ الاستدامة بالمجتمع، من خلال تظيم ورعاية الكثير من المبادرات التي تركز على تقليل الأثر البيئي وتعزيز الوعي بأهمية التحول الرقمي في مختلف أنطته وعملياته وخدماته، بهدف خلق تأثير إيجابي طويل الأمد على المجتمع والاقتصاد الوطني. ويُعد التحول الكامل إلى التوظيف الرقمي مثالاً حياً على هذا الالتزام، إذ يسهم في تقليل استهلاك الورق والانبعاثات المرتبطة بالعمليات التقليدية، مما يدعم الأهداف الوطنية للاستدامة البيئية.

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