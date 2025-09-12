اختتم بنك الخليج مشاركته في الملتقى التنويري للطلبة المستجدين الذي نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على مدى يومين، في إطار حرصه على التواصل مع الطلبة الجدد وتعريفهم بخدماته المصرفية المصممة خصيصاً لفئة الشباب، وذلك ضمن جهوده المستمرة لدعم المسيرة التعليمية وتعزيز الثقافة المالية في المجتمع.

وشهد جناح البنك في المعرض إقبالاً واسعاً من الطلاب الراغبين في التعرف على الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، خصوصاً حساب Red للشباب، المصمم لتلبية احتياجات الفئة العمرية من 15 إلى 25 عاماً، والذي يوفر مزايا عديدة تساعد الطلبة على إدارة مواردهم المالية بكفاءة منذ بداية مشوارهم الأكاديمي.

وأكد البنك أن هذه المشاركة تأتي في سياق التزامه بدعم التعليم وتمكين الشباب الكويتي، عبر تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في رفع مستوى الوعي المالي، وتمكين الطلبة من اتخاذ قرارات مالية رشيدة تنعكس إيجاباً على مستقبلهم.

وضمن نفس الإطار، شارك بنك الخليج خلال الفترة الماضية في معرضي القبول الجامعي في جامعة الكويت وجامعة عبد الله السالم، استمراراً لجهوده في تعزيز التواصل مع شريحة الشباب، حيث قدّم لزوار جناحه من الطلاب معلومات وافية عن خدماته المصرفية، ونصائح مالية تساعدهم على بدء حياتهم الجامعية بثقة واستقلالية مالية.

وحرص فريق البنك خلال مشاركاته الثلاث على تسليط الضوء على الخدمات التي تلبي تطلعات الشباب وتواكب أسلوب حياتهم المتسارع، إلى جانب دعم المبادرات التعليمية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة.

وفي ختام مشاركته، توجه بنك الخليج بالشكر لإدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولإدارات الجامعات على تنظيم هذه المعارض، مؤكداً التزامه بمواصلة دعم المبادرات التعليمية والشبابية، بما يعزز من جودة الحياة ويرسّخ دوره كمؤسسة مصرفية رائدة في خدمة المجتمع.

