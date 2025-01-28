في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، حذر بنك الخليج عملاء البنوك من الوقوع ضحية عمليات الاحتيال الإلكتروني، نتيجة الموافقة على طلب المصادقة عبر "هويتي"، دون تدقيق ومعرفة المرسل وسبب طلب المصادقة.

يأتي ذلك في إطار جهود بنك الخليج المتواصلة لدعم حملة " لنكن على دراية "، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وذلك بهدف نشر الثقافة المالية في المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة، التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل لعملائها.

وأوضح البنك أنه في بعض الأحيان، قد يتلقى العملاء إشعارًا مفاجئًا للمصادقة عبر تطبيق " هويتي"، دون قيامهم بأي عملية دفع وفي بعض الحالات، قد يوافقون على المصادقة دون تدقيق.

وأضاف: في حال قام العميل بالموافقة على المعاملة الاحتيالية عبر المصادقة، قد يؤدي ذلك إلى تعرضه لعملية اختراق، إذ يستغل بعض المهاجمين أرقام البطاقة المدنية بطرق غير قانونية، ويستخدمونها في تنفيذ عمليات احتيال.

ودعا الجميع إلى توخي الحذر والتأكد دائمًا من أن أي إشعار للمصادقة هو عملية مشروعة قبل الموافقة عليها، وفي حال وجود أي شكوك حول عمليات الدفع أو أي نشاط غير طبيعي على حساباتهم، يجب التواصل مع البنك فورًا لمراجعة الوضع.

وأكد على أهمية تحديث كلمة المرور الخاصة بالحسابات واستخدام وسائل الحماية المتاحة، مثل المصادقة الثنائية، لضمان أمان المعاملات المالية، لافتا إلى وجود العديد من الحيل، التي يتبعها المحتالون لخداع العميل، بهدف الحصول على بياناته المصرفية أو رمز الOTP الخاص به.

ونصح العملاء بعدم التفاعل مع الرسائل الإلكترونية مجهولة المصدر، لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال وكذلك التأكد من أن المواقع الالكترونية التي يستخدمها العميل للتسوق آمنه، وأن بوابة الدفع الإلكتروني معتمدة وذلك لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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