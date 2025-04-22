بمناسبة الاحتفال بيوم الأرض العالمي، جدّد بنك الخليج تأكيده على التزامه العميق بترسيخ معايير الاستدامة البيئية قي المجتمع، من خلال سلسلة من المبادرات النوعية التي تستمر على مدار العام، بما يعكس رؤيته نحو مستقبل أكثر استدامة وانسجاماً مع أهداف الدولة في التحول إلى الطاقة النظيفة.

وفي هذا الإطار، يواصل بنك الخليج لعب دور فاعل في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، مساهماً بذلك في تسريع وتيرة التحول الوطني نحو مصادر الطاقة المستدامة، كما يطبق البنك خطة طموحة لتحويل شبكة فروعه تدريجياً إلى فروع صديقة للبيئة، من خلال تركيب الألواح الشمسية وتوفير محطات شحن للسيارات الكهربائية، في خطوة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ومن المبادرات المتميزة التي باشر البنك تنفيذها العام الماضي، تحويل إعلانات الشوارع المستعملة إلى أكياس قابلة لإعادة الاستخدام، ما يسهم في تقليل النفايات البلاستيكية وتعزيز ثقافة إعادة التدوير في المجتمع.

ولا تقتصر جهود بنك الخليج على الحلول التقنية والبنية التحتية، بل تمتد إلى المبادرات المجتمعية، حيث ينظّم البنك حملات تنظيف للشواطئ بالتعاون مع فريقه التطوعي "سواعد الخليج"، لترسيخ الوعي البيئي وتعزيز روح العمل الجماعي في خدمة المجتمع والبيئة.

ويؤكد بنك الخليج من خلال تلك المبادرات وغيرها الكثير أن الاستدامة ليست مجرد شعار، بل هي نهج راسخ ومتكامل يلتزم به في جميع أنشطته، سعيًا منه نحو بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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