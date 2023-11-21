وقّع بنك الخليج الدولي – السعودية اتفاقية تعاون جديدة مع جمعية عيني لإعادة التدوير التعاونية؛ حيث ستكون الجمعية مسؤولة عن إدارة إعادة تدوير مواد البنك المستهلكة، وذلك تماشياً مع توجه البنك للاستدامة وجهوده لتقليل النفايات وإدارتها وتقليل الأثر البيئي لعملياته. وستدير الجمعية عملية إعادة التدوير في مواقع البنك بالخبر والرياض وجدة. ويشمل ذلك جمع النفايات البلاستيكية والمعدنية والورقية وإعادة تدويرها.

يُشار إلى أن جمعية (عيني) مختصة في إدارة النفايات تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتقدم مجموعة واسعة من خدمات إعادة التدوير.

وفي هذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة، الأستاذ مشاري بن فيصل العتيبي، قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن هذا التعاون الذي يدعم جهود بنك الخليج الدولي في أن يكون بنكاً مسؤولًا يتبنى بدائل مستدامة في عملياته من خلال دعم والعمل مع الشركات المحلية التي تقدم خدمات تسهم إيجابياً في حماية المناخ وتحقيق أهداف وغايات الاستدامة الوطنية."

#بياناتشركات

- انتهى -