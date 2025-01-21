مسقط: اختتم بنك التنمية بالتعاون مع مؤسسة أوتورد باوند عُمان (تحدي) برنامج "معسكر رواد التنمية"، الذي أقيم في رمال الشرقية واستهدف تطوير المهارات الريادية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات، وتوسيع شبكة العلاقات لدى روّاد الأعمال العمانيين.

يهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات الحياتية لدى رواد الأعمال لتمكينهم من زيادة فرص نجاح شركاتهم ومشاريعهم من خلال مجموعة مدروسة من الأنشطة الخارجية والنقاشات الجماعية، مصحوبة بتجربة المشي الصحراوي والتخييم لمدة 3 أيام في بيئة صحراوية محفزة. كما ركز البرنامج على تطوير القدرات والمعارف الأساسية لريادة الأعمال وقيادة الفريق، وتنمية الحس الإبداعي، واستغلال الفرص، وتعزيز الصمود لمواجهة التحديات. إضافة إلى ذلك، ساهم البرنامج في رفع مستوى الوعي برؤية عُمان 2040 وسبل المساهمة في تحقيقها لدى المشاركين.

شارك في البرنامج أكثر من 27 رائد عمل من المشاريع الممولة من قبل بنك التنمية، في فرصة استثنائية ساعدت في تحسين قدراتهم التنافسية، مما يسهم في استدامة هذه الشركات وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وقال محمد بن ناصر آل عبدالسلام، مدير دائرة التسويق بالبنك: "نحن فخورون بتنظيم هذا البرنامج الذي يعكس التزامنا بدعم ريادة الأعمال وتعزيز المهارات القيادية لدى الشباب العماني. يمثل هذا المعسكر فرصة فعّالة تجمع بين التجربة العملية والمعرفة النظرية بما يمكّن رواد الأعمال من مواجهة تحديات السوق والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة."

من جانبه، أعرب إسحاق الشرياني الرئيس التنفيذي لأكاديمية إغناء، أحد المشاركين في البرنامج، عن استفادته قائلاً:

"ساعدني البرنامج في فهم أهمية تكامل الصورة بين فريق العمل قبل الشروع في تنفيذ أي مهمة، وكذلك ضرورة التواصل الفعال بين الرؤساء والمرؤوسين."

وأضافت أشواق السنانية، صاحبة محل للزهور وإحدى المستفيدات من البرنامج: "استفدت من البرنامج في الجانب الشخصي بالخروج عن الأفكار المعتادة ممّا أدى الى إتاحة الفرصة لعقلي كي يرتاح وأكتشف قدراتي الفكرّية. وفي الجانب المهني طورت مهارة التعاون، والجرأة في العمل ، والعمل تحت تحديات وضغوطات، والكفاح ، والاستمرارية، والقوة".

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